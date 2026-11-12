Hải Phòng: Tai nạn tại ngã tư Hải Tân khiến 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 29E-159.99 do anh N.V.T, SN 1980, trú tại phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Thanh Niên đi đường Lê Thanh Nghị va chạm với xe mô tô không có BKS (chưa xác định người điều khiển), di chuyển từ phố Yết Kiêu qua ngã tư Hải Tân đi đường Lê Thanh Nghị.

Hiện trường vụ tai nạn

Trên xe mô tô có 3 người gồm: P.T.Đ, SN 2008; P.T.K, SN 2009, cùng trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng và V.Q.T, SN 2009, trú tại phường Hải Dương.

Hậu quả, Đ. và K. tử vong, T. bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.