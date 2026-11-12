Hải Phòng: Tai nạn tại ngã tư Hải Tân khiến 3 người thương vong
Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ ngày 12.11, tại ngã tư Hải Tân, thuộc phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe mô tô không gắn biển kiểm soát, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 29E-159.99 do anh N.V.T, SN 1980, trú tại phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Thanh Niên đi đường Lê Thanh Nghị va chạm với xe mô tô không có BKS (chưa xác định người điều khiển), di chuyển từ phố Yết Kiêu qua ngã tư Hải Tân đi đường Lê Thanh Nghị.
Trên xe mô tô có 3 người gồm: P.T.Đ, SN 2008; P.T.K, SN 2009, cùng trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng và V.Q.T, SN 2009, trú tại phường Hải Dương.
Hậu quả, Đ. và K. tử vong, T. bị thương.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/hai-phong-tai-nan-tai-nga-tu-hai-tan-khien-3-nguoi-thuong-vong.html