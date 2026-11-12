Giám đốc Công an Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu ở các địa bàn để vi phạm trật tự đô thị tái diễn

Cùng dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP và đại diện các sở, ngành thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Tăng cường kiểm tra và phúc tra, đánh giá thực chất kết quả

Báo cáo trung tâm tại hội nghị thể hiện, sau khi triển khai các nhiệm vụ được giao tại hội nghị ngày 8-10-2026, công tác giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự công cộng và ùn tắc giao thông đã đạt một số kết quả cụ thể. Trong 25 nhiệm vụ thuộc 7 nhóm trọng tâm được giao, có 5 nhiệm vụ hoàn thành, 19 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm tiến độ và 1 nhiệm vụ thực hiện sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là việc xử lý các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát. Sở Công Thương đã phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, cập nhật các điểm tồn tại; các địa phương đồng thời được yêu cầu duy trì kết quả sau giải tỏa, không để tái vi phạm. Qua phúc tra 220 điểm "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát được báo cáo đã giải tỏa, CATP ghi nhận 14 điểm tái hoạt động. Trong đó, phường Bạch Mai có 2 điểm, phường Hà Đông 10 điểm và phường Kiến Hưng 2 điểm.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội báo cáo kết quả kiểm đếm tiến độ giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông

Đáng chú ý, kết quả phúc tra của CATP và rà soát của Sở Công Thương cho thấy mới có 2 điểm trùng nhau, gồm khu vực đường Phan Đình Phùng và khu vực đối diện tòa nhà TSQ EuroLand, khu đô thị Mộ Lao, đều thuộc phường Hà Đông. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, thống nhất thông tin giữa các lực lượng, đồng thời duy trì kiểm tra tại những nơi đã được giải tỏa.

Bên cạnh đó, qua phúc tra 16 điểm tồn tại về trật tự đô thị, trật tự công cộng, "chợ cóc", kinh doanh tự phát và vệ sinh môi trường được nêu tại hội nghị giao ban trước, các tổ công tác CATP ghi nhận các đơn vị đã tổ chức giải tỏa, xử lý và hiện không có tình trạng tái vi phạm gồm: Dương Nội, Phú Diễn, Phương Liệt, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bồ Đề, An Khánh, Phú Nghĩa, Hoàn Kiếm, Xuân Đỉnh, Bình Minh, Thư Lâm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Thiên Lộc và Phú Thượng.

Cùng với xử lý các điểm kinh doanh tự phát, vấn đề trông giữ phương tiện không phép cũng đang được tập trung giải quyết. Qua rà soát, toàn thành phố hiện có 511 điểm trông giữ phương tiện không phép. Đến nay, lực lượng chức năng đã giải quyết 121 điểm, trong đó triển khai “lưỡng dụng” trông giữ phương tiện tại 7 điểm và xóa bỏ, giải tỏa 114 điểm. Tính đến ngày 10/11, đã có 23 xã, phường triển khai mô hình lưỡng dụng tại 45 vị trí.

Việc rà soát, đưa các địa điểm đủ điều kiện vào phục vụ trông giữ phương tiện được triển khai cùng với kiểm tra, xử lý những điểm không phép, trái phép. Đây là một trong những nội dung được xác định nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến nhu cầu trông giữ phương tiện trên địa bàn.

Đối với tình trạng dừng, đỗ phương tiện trái phép dưới lòng đường, trên vỉa hè, Phòng Cảnh sát giao thông đã rà soát, lập danh sách các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm và tham mưu CATP có văn bản xử lý tại 171 tuyến đường. Trong kỳ báo cáo, các lực lượng cũng xử lý 287 trường hợp xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp hoạt động không đúng quy định.

Tại một số khu vực, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra, đánh giá cụ thể nguyên nhân để có phương án tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo việc đi lại cho người dân, hạn chế tối đa ùn tắc cục bộ.

Quảng cáo, rao vặt được bóc gỡ

Bên cạnh những chuyển biến tích cực về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, một số địa bàn vẫn để vi phạm diễn ra như tình trạng đỗ xe trên vỉa hè, dựng biển quảng cáo, "chợ cóc", kinh doanh tự phát, bán hàng hóa nhỏ lẻ, xe đẩy, quầy hàng thuộc địa bàn các xã Đoài Phương, Vật Lại, Phượng Dực, Hòa Xá, Tùng Thiện, Quang Minh…

Những tồn tại trên được ghi nhận trong quá trình kiểm tra tháng 11, cho thấy bên cạnh những địa bàn đã xử lý được các điểm tồn tại được nêu tại hội nghị trước, vẫn còn những địa bàn tiếp tục phát sinh hoặc để tồn tại vi phạm cần tập trung giải quyết.

Cùng với trật tự đô thị, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và xử lý quảng cáo rao vặt tiếp tục được triển khai, gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở và lực lượng Công an. Trong kỳ, các lực lượng đã bóc xóa hơn 14.000 quảng cáo rao vặt trái phép; xử lý 9 đối tượng vi phạm, phạt tiền 135 triệu đồng.

Đối với công tác duy trì trật tự đô thị, trật tự công cộng, trong kỳ báo cáo, các đơn vị đã kiểm tra, xử phạt hơn 7.100 trường hợp, phạt tiền hơn 4,4 tỷ đồng; trong đó xử "phạt nguội" qua camera giám sát hơn 3.800 trường hợp, phạt tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Lực lượng Công an sử dụng camera nghiệp vụ ghi nhận, "phạt nguội" tình trạng dừng, đỗ ô tô lấn chiếm lòng đường

Bên cạnh những kết quả trên, một số địa bàn vẫn để xảy ra tình trạng vỉa hè hỏng hóc, đào xới, vật liệu xây dựng ngổn ngang trong quá trình thi công, như khu vực đường 70, đường Tố Hữu qua phường Đại Mỗ; đường Lĩnh Nam qua các phường Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Tương Mai và đường tỉnh 420 qua các xã Hạ Bằng, Hòa Lạc, Thạch Thất.

Từ kết quả kiểm tra, phúc tra, có thể thấy việc giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông đang được các đơn vị tập trung triển khai với nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc thực hiện bảo đảm tiến độ.

Việc duy trì kết quả sau giải tỏa, xử lý kịp thời các điểm mới phát sinh, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và xác định trách nhiệm đối với những địa bàn để vi phạm tái diễn là những nội dung tiếp tục được đặt ra trong quá trình giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Giải quyết điểm nghẽn phải bền vững

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị tập trung tham luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, phòng ngừa ùn tắc giao thông; đồng thời chỉ ra các địa bàn còn để phát sinh điểm vi phạm mới. Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, các đơn vị trao đổi về nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, xử lý dứt điểm các tồn tại, không để tái diễn, phát sinh điểm nóng mới.

Các đơn vị tham luận tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo trung tâm và ý kiến trao đổi của các Sở, ngành, địa phương, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và giao thông, nhất là tại các địa bàn đã được kiểm điểm trước đó; đồng thời yêu cầu các Sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai đồng bộ, thực chất, không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã quan tâm rà soát địa bàn, tuyến phố, các điểm phức tạp; tăng cường kiểm tra, phân công lực lượng và phối hợp xử lý vi phạm. Một số khu vực được lập lại trật tự, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kinh doanh không đúng quy định, dừng, đỗ phương tiện sai quy định được chấn chỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định cũng được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc CATP lưu ý, kết quả giữa các địa bàn còn chưa đồng đều, có nơi chuyển biến nhưng chưa bền vững. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kinh doanh tự phát, dừng đỗ và trông giữ phương tiện không đúng quy định vẫn còn xảy ra.

Việc giải tỏa "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát ở một số nơi chưa gắn với phương án sắp xếp, bố trí địa điểm phù hợp, dẫn đến nguy cơ tái hoạt động hoặc phát sinh điểm mới. Công tác vệ sinh môi trường tại khu vực thi công, điểm tập kết rác và một số tuyến phố cũng chưa được duy trì thường xuyên.

Đặc biệt, trong thời gian tới, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, cùng với công tác chuẩn bị hướng tới APEC 2027 tại Việt Nam. Trước yêu cầu đó, Giám đốc CATP nhấn mạnh công tác giải quyết 5 điểm nghẽn, trong đó có trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, phải được thực hiện "chủ động, đồng bộ, xuyên suốt và toàn diện", tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không xử lý theo đợt hoặc chỉ tập trung tại một số khu vực khi diễn ra sự kiện.

Rõ trách nhiệm, không để vi phạm tái diễn

Một trong những yêu cầu được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặt ra là các Sở, ngành, UBND xã, phường phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao trong giải quyết hai điểm nghẽn để phục vụ tổng kết một năm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu địa bàn nào tái diễn vi phạm hoặc phát sinh mới cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu

Từng đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đang thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân phụ trách. Những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ phải được nhận diện sớm để đề xuất giải pháp, không để đến khi quá hạn mới báo cáo, giải trình. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đối với trật tự đô thị, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu gắn chặt việc giải quyết điểm nghẽn với bảo đảm vệ sinh môi trường. Các công trình xây dựng phải được kiểm tra việc che chắn, thu gom, vận chuyển đất, vật liệu, rác thải, phế thải xây dựng; không để bụi, bùn đất, nước thải, vật liệu rơi vãi ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông. Khi hoàn trả mặt bằng, nhà thầu phải thu dọn sạch khu vực, không để phế thải tồn đọng tại vỉa hè, lòng đường hay khu đất trống.

Cùng với đó, các đơn vị vệ sinh môi trường phải bảo đảm đầy đủ lịch trình, phạm vi và chất lượng dịch vụ; UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì vệ sinh thường xuyên, không làm theo đợt, theo phong trào rồi để rác thải và vi phạm tái diễn.

Về trông giữ phương tiện, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu UBND cấp xã chủ động kiểm tra, xác định rõ hiện trạng và điều kiện hoạt động của từng điểm. Những vị trí đủ điều kiện phải được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo phương án "lưỡng dụng"; những điểm không đủ điều kiện hoặc không được phép hoạt động phải kiên quyết chấm dứt và giải tỏa. Đồng thời, không để tồn tại kéo dài với lý do chờ lực lượng Công an xử lý.

Đối với "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát, yêu cầu đặt ra là phải giải quyết căn cơ. Các địa phương cần rà soát địa điểm phù hợp để bố trí, sắp xếp hoạt động kinh doanh; phối hợp với Sở Công thương đánh giá và tổ chức hoạt động phù hợp thực tế, đồng thời vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Giám đốc CATP cũng yêu cầu tăng cường quản lý các công trình đang thi công, nhất là những công trình có ảnh hưởng lớn đến giao thông; kiểm tra các công trình có rào chắn, yêu cầu thu hẹp phần rào chắn không cần thiết, hoàn trả mặt bằng có thể đưa vào sử dụng đối với công trình tạm dừng, ngừng thi công hoặc chưa triển khai.

"Giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự vào cuộc đồng bộ, liên tục và rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, kiểm tra các địa bàn, tuyến phố trọng điểm, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, không để vi phạm tái diễn, gây ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và hình ảnh của Thủ đô.