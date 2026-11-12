Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga dự Lễ khởi công trực tuyến các cơ sở liên doanh Vietsovpetro
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 12/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko dự Lễ khởi công trực tuyến các cơ sở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-du-le-khoi-cong-truc-tuyen-cac-co-so-lien-doanh-vietsovpetro-post1402166.html