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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga dự Lễ khởi công trực tuyến các cơ sở liên doanh Vietsovpetro

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 12/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko dự Lễ khởi công trực tuyến các cơ sở Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu tại lễ khởi công trực tuyến các cơ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko phát biểu tại lễ khởi công trực tuyến các cơ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko dự Lễ khởi công trực tuyến các cơ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko dự Lễ khởi công trực tuyến các cơ sở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-hoi-dong-lien-bang-quoc-hoi-lien-bang-nga-du-le-khoi-cong-truc-tuyen-cac-co-so-lien-doanh-vietsovpetro-post1402166.html