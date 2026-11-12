Đường tranh bích họa trên đèo Prenn chào đón Festival Hoa

Các họa sĩ đang khẩn trương hoàn thiện đường tranh bích họa trên vách taluy dương gần đầu đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt sáng 12/11

Sáng 12/11, các họa sĩ cùng đội thi công đang khẩn trương hoàn thiện đường tranh bích họa trên vách taluy dương đoạn gần đầu đèo Prenn, cửa ngõ chính lên trung tâm Đà Lạt. Tại công trường, giàn giáo được dựng dọc vách núi để các họa sĩ tiếp tục thực hiện những phần tranh còn lại.

Theo ghi nhận, công trình có chiều dài khoảng 100 m, chiều cao vách taluy trung bình từ 4,5 - 6m với tổng diện tích khoảng 650 m². Đến nay, các họa sĩ đã hoàn thành gần 50%.

Đường tranh bích họa có chiều dài khoảng 100 m, nằm trên tuyến Quốc lộ 20, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt

Những nét vẽ nhiều màu sắc dần phủ lên bức tường taluy vốn đơn điệu, mang đến diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ đô thị. Các hình ảnh được thể hiện theo hướng gợi nhắc vẻ đẹp kiến trúc, cảnh quan đặc trưng của phố núi, góp phần giới thiệu hình ảnh Đà Lạt đến người dân và du khách.

Những hình ảnh về kiến trúc, cảnh quan nổi tiếng của Đà Lạt được các họa sĩ thể hiện trên vách taluy

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, việc thực hiện đường tranh bích họa trên đèo Prenn nằm trong các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, tạo điểm nhấn đô thị hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Đây cũng là một trong những nỗ lực làm mới không gian công cộng, tận dụng các bức tường, vách taluy để đưa nghệ thuật vào cảnh quan đô thị.

Các họa sĩ tỉ mỉ thực hiện từng nét vẽ, tạo nên những mảng màu sinh động trên bức tường taluy

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 31/12, với chủ đề "Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc". Trong thời gian tới, cùng với các chương trình chính của Festival, nhiều tuyến đường, khu vực công cộng tại Đà Lạt tiếp tục được chỉnh trang, trang trí hoa và thực hiện các công trình cảnh quan nhằm tạo không khí chào đón người dân, du khách.

Đường tranh bích họa góp phần làm mới cảnh quan khu vực cửa ngõ Đà Lạt, hướng đến Festival Hoa lần thứ XI năm 2026