Bà Thành Quang Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Thương mại Hà Nam, chủ trì buổi lễ.

Với chủ đề “Kết nối trí tuệ Hà Nam – ASEAN, kiến tạo tương lai mới”, sự kiện quy tụ hơn 180 đại biểu thuộc 63 cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức ngành nghề đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN, mở ra nền tảng hợp tác mới trong đào tạo nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Liên minh do Trường Cao đẳng Kinh tế và Thương mại Hà Nam khởi xướng, với sự đồng chủ trì của Cộng đồng liên kết đào tạo và sản xuất ngành kinh tế số và quản lý Trung Quốc – ASEAN, Cộng đồng liên kết đào tạo và sản xuất dịch vụ số trong lĩnh vực tài chính, kinh tế và thương mại toàn quốc, cùng Nhóm liên kết giáo dục nghề nghiệp công nghệ thông tin thế hệ mới tỉnh Hà Nam.

Sáng ngày 5 tháng 11, bà Thành Quang Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế và Thương mại Hà Nam, chủ trì lễ thành lập. Phát biểu chào mừng, ông Vương Tân Khánh, Bí thư Đảng ủy nhà trường, nhấn mạnh định hướng cùng xây dựng và chia sẻ nguồn lực, phối hợp đào tạo nhân lực, mở rộng hợp tác quốc tế. Trên nền tảng cụm ngành chất lượng cao về ứng dụng AI, nhà trường mong muốn kết nối chặt chẽ hơn giáo dục, nhân lực, công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Ông Vương Tân Khánh, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế và Thương mại Hà Nam, phát biểu.

Bà Trần Thượng Linh, Phó Tổng thư ký Cộng đồng liên kết đào tạo và sản xuất ngành kinh tế số và quản lý Trung Quốc – ASEAN, đồng thời là Bí thư Đảng ủy Khoa Kinh tế số thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nam Ninh, chúc mừng sự ra đời của Liên minh và đề nghị tập trung vào hợp tác đào tạo thực chất, tăng cường phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, hình thành cơ chế vận hành bền vững.

Bà Trần Thượng Linh, Phó Tổng thư ký Cộng đồng liên kết đào tạo và sản xuất ngành kinh tế số và quản lý Trung Quốc – ASEAN, Bí thư Đảng ủy Khoa Kinh tế số, Trường Đại học Kỹ thuật Nghề Nam Ninh, phát biểu.

Đại diện Sở Giáo dục tỉnh Hà Nam, bà Vương Hoa Tinh, Thanh tra viên cấp hai, đánh giá việc thành lập Liên minh là bước tiến trong mở rộng hợp tác quốc tế và gắn giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu sản xuất. Bà đề nghị các thành viên lấy nhu cầu thực tiễn làm định hướng, chất lượng đào tạo làm nền tảng, lợi ích chung làm động lực; đồng thời thúc đẩy các chương trình “Tiếng Trung + Kỹ năng nghề”, góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao có năng lực chuyên môn và tầm nhìn quốc tế.

Bà Vương Hoa Tinh, Thanh tra viên cấp hai Sở Giáo dục tỉnh Hà Nam, phát biểu.

Đại diện các tổ chức ngành nghề, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhân tài và đối tác giáo dục ASEAN cũng chia sẻ kỳ vọng hợp tác, trong đó có đại diện Hiệp hội Trí tuệ nhân tạo tỉnh Hà Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Xunfang Thâm Quyến, Thành phố Khoa học và Công nghệ Trung Nguyên và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam. Tại buổi lễ, các bên công bố danh sách thành viên, thông qua quy chế hoạt động, thực hiện nghi thức ra mắt và trao biển công nhận cho các đơn vị thành viên.

Lễ thành lập Liên minh liên kết đào tạo và sản xuất về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Hà Nam – ASEAN.

Sau lễ thành lập, các đại biểu tham quan Triển lãm công nghệ tiên phong và ứng dụng công nghiệp trí tuệ nhân tạo Hà Nam – ASEAN với sự tham gia của 20 đơn vị. Triển lãm giới thiệu robot hình người, robot phỏng sinh học, thiết bị dịch thuật AI, nông nghiệp thông minh, nền tảng thực hành mô hình lớn và các giải pháp an ninh số, qua đó thể hiện tiềm năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đào tạo.

Các đại biểu tham quan Triển lãm công nghệ tiên phong và ứng dụng công nghiệp trí tuệ nhân tạo Hà Nam – ASEAN.

Chiều cùng ngày, hội nghị giao lưu về gắn kết đào tạo với sản xuất tập trung trao đổi về xây dựng cộng đồng hợp tác ngành, đào tạo nhân lực AI, xu hướng mô hình lớn và đổi mới giáo dục. Các diễn giả đến từ cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc và Singapore chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình, hợp tác nhà trường – doanh nghiệp và phát triển ngành đào tạo.

Các diễn giả trình bày tham luận chính tại hội nghị giao lưu về gắn kết đào tạo với sản xuất.

Song song với hội nghị, vòng chung kết Cuộc thi Thử thách quốc tế về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Hà Nam – ASEAN lần thứ nhất diễn ra với 15 đội đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Các đội trình bày sản phẩm video ngắn sáng tạo bằng AI và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng đánh giá.

Phần trình bày trực tiếp tại vòng chung kết cuộc thi quốc tế.

Sáng ngày 6 tháng 11, ba giảng viên đến từ Trung Quốc và Ireland thực hiện các tiết dạy mẫu về ứng dụng AI, giới thiệu phương pháp giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm phát triển chương trình. Chuỗi hoạt động khép lại với lễ trao giải cuộc thi quốc tế và phần tổng kết.

Tiết dạy mẫu về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo của giảng viên Trung Quốc và quốc tế.

Được triển khai theo mô hình “một liên minh, một cuộc thi, một hội nghị, một tiết dạy, một triển lãm”, sự kiện kết nối thiết lập cơ chế hợp tác với trưng bày công nghệ, giao lưu chuyên môn và thực hành giảng dạy. Trong thời gian tới, Liên minh sẽ thúc đẩy chia sẻ nguồn lực, hợp tác quốc tế, triển khai dự án chung và chuyển giao kết quả ứng dụng, góp phần phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao tại Hà Nam và các nước ASEAN.

Ảnh lưu niệm của các đại biểu tham dự.