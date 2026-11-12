Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Long; ông Hoàng Đình Liêm, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Trịnh Minh Thuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phước Long.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu thông tin đến cử tri một số nội dung quan trọng và các nghị quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, các vấn đề dân sinh được thông qua tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND tỉnh khoá XI. Đồng thời, thông tin kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) dự kiến diễn ra ngày 13/11 và kỳ họp thường lệ cuối năm dự kiến tổ chức trong 2 ngày 8 và 9/12/2026.

Cử tri Nguyễn Trì, ấp Phước Thuận, phản ánh việc tiền điện sinh hoạt tăng bất thường, đồng thời kiến nghị kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại địa phương.

Cử tri xã Phước Long phản ánh, tiền điện sinh hoạt tăng cao bất thường những tháng gần đây, nguyên nhân có thể do công tơ điện đã cũ, ảnh hưởng đến độ chính xác trong đo đếm sản lượng điện; kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Phản ánh việc nguồn nước sinh hoạt tại một số hộ tại ấp Phước Thuận có hiện tượng nhiễm phèn, ảnh hưởng đến đời sống, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước để có giải pháp khắc phục.

Một số ý kiến đề nghị tỉnh và địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng người chăn nuôi bán tháo heo có dấu hiệu mắc bệnh ra thị trường, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khoẻ người tiêu dùng.

Cử tri Nguyễn Minh Khương, ấp Phước Hậu, kiến nghị rà soát, hỗ trợ các trường hợp người khuyết tật đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ để được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Ông Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Long, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương; đồng thời đề nghị các Ban của HĐND tỉnh đưa nội dung cung cấp nước sạch vào chương trình giám sát.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề cần kiểm tra, xác minh, đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định./.