Sắp diễn ra Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng 2026

Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (VGL Forum 2026), một sáng kiến của AVSE Global trong sứ mệnh tập hợp nguồn lực trí thức cho sự phát triển của Việt Nam, sẽ diễn ra tại Paris, Cộng hòa Pháp vào ngày 11 và 12/12/2026.

Khởi xướng từ năm 2019 với chủ đề nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam, tiếp nối năm 2024 với chủ đề Việt Nam vươn mình trong biến động, VGL Forum từng bước phát triển mạng lưới người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, có khát vọng cống hiến và khả năng hành động, thúc đẩy trao đổi tri thức, đóng góp vào các chính sách và tham gia triển khai những dự án phát triển thiết thực cho Việt Nam.

Với chủ đề “Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai”, VGL Forum 2026 hướng tới mở ra những đối thoại chiến lược về tương lai Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác và huy động tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực toàn cầu cho các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước.

Họp báo công bố Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (VGL Forum 2026).

GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global VGL cho biết, sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước có hai mốc son lịch sử cần kỷ niệm: năm 2030 là 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và năm 2045 là 100 năm thành lập nước với hành trình phát triển được thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

“Với hai hành trình và hai dấu mốc như vậy, năm 2026 chúng tôi cho rằng đây là một năm bệ phóng. Chúng ta mong muốn tìm ra con đường vào tương lai một cách đĩnh đạc, chủ động và không chỉ thu hút được sức người ở trong nước mà cả nguồn lực của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới”, ông Khương nói trong buổi họp báo công bố diễn đàn.

Ông Khương cũng nhấn mạnh, bên cạnh thế mạnh về trình độ, năng lực và khả năng bắt kịp xu hướng thế giới, người Việt còn có sự hướng về quê hương, gắn kết với cội nguồn và tinh thần đổi mới sáng tạo rất cao...

"Bất kỳ một cá nhân, tri thức ở bất kỳ vị trí, lĩnh vực hay góc cận nào trên thế giới cũng có thể đóng góp những sức mạnh nhỏ bé của mình như ngọn ngạch đi ra suối, tạo thành dòng sức mạnh chung để góp phần xây dựng đất nước”, ông Khương chia sẻ.

Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng năm 2024.

VGL Forum 2026 dự kiến quy tụ 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, được chọn lọc từ nhiều lĩnh vực, đến từ gần 30 quốc gia. Bên cạnh đó, diễn đàn có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân và đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, tạo nên không gian đối thoại đa chiều và kết nối nguồn lực xuyên biên giới.

Đồng thời, nhằm chuẩn bị nguồn lực cho tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, ban tổ chức VGL Forum 2026 đặc biệt đẩy mạnh hạng mục "Emerging Vietnam Global Leaders" (Những ngôi sao đang sáng) để tôn vinh thế hệ trẻ, tạo sự tiếp nối vững chắc cho các thế hệ đi trước.

Cùng với đó, VGL Forum 2026 sẽ tập trung đối thoại về con người, giá trị xã hội, văn hóa - lịch sử, khoa học - công nghệ và tăng trưởng - thịnh vượng. Bởi Việt Nam 2045 không chỉ là câu chuyện của tăng trưởng kinh tế, mà là câu chuyện về di sản mà thế hệ hôm nay để lại cho thế hệ mai sau: những con người có khát vọng và bản lĩnh, những giá trị xã hội bền vững, một nền văn hóa giàu bản sắc, một nền tri thức tiên tiến và một đất nước thịnh vượng, hạnh phúc, có vị thế trên trường quốc tế.

TS. Lê Võ Phương Nga, Giám đốc dự án Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng cho hay, sức mạnh lớn nhất của VGL Forum chính là sức mạnh cộng hưởng. Mỗi đại biểu người Việt có tầm ảnh hưởng tham dự không chỉ đại diện cho cá nhân họ mà đằng sau là cả mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư và nguồn lực quốc tế lớn mạnh.

"Ngay sau diễn đàn, AVSE Global sẽ tổng hợp tri thức để xây dựng báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi tới Chính phủ, đồng thời chuyển hóa thành các dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ thực tế tại Việt Nam”, bà Nga khẳng định.