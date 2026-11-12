Trang bị kỹ năng an toàn, giúp ngư dân Cửa Lò vững vàng bám biển vươn khơi

Chủ động phòng ngừa là "lá chắn" bảo vệ tính mạng và tài sản ngư dân

Phát biểu tại tọa đàm sáng 12/11, ông Vũ Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I khẳng định: Biển có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế biển và hoạt động khai thác thủy hải sản, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển ngày càng trở nên cấp thiết.

Ông Vũ Tuấn Anh, Phó giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I nhấn mạnh sự quan trọng của việc phòng ngừa các tai nạn trên biển.

Thực tế cho thấy, môi trường làm việc trên biển luôn tiềm ẩn rủi ro do diễn biến thời tiết phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt cùng các yếu tố chủ quan trong quy trình vận hành. Mỗi tai nạn, sự cố xảy ra không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế bền vững của bà con.

Từ thực tiễn công tác tìm kiếm cứu nạn, ông Vũ Tuấn Anh nhấn mạnh: "Phòng ngừa là giải pháp quan trọng hàng đầu, chủ động phòng tránh tai nạn chính là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ ngư dân".

Phần lớn sự cố có thể phòng tránh hoặc giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động kiểm tra kỹ thuật phương tiện, trang bị đầy đủ thiết bị an toàn và nắm vững kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh việc kiểm tra nghiêm ngặt tình trạng phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa, hệ thống thông tin liên lạc trước mỗi chuyến ra khơi, bà con ngư dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết, tuyệt đối không chủ quan khi có cảnh báo nguy hiểm.

Khi phát sinh sự cố, cần nhanh chóng phát tín hiệu cấp cứu, thông báo chính xác tọa độ, hiện trạng phương tiện và số lượng thuyền viên để các lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu. Đặc biệt, việc phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các tổ đội tàu thuyền trên biển là yếu tố then chốt giúp ứng phó hiệu quả với các rủi ro bất ngờ.

Chung tay gỡ "thẻ vàng" IUU, phát triển kinh tế biển bền vững

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò chia sẻ tại buổi tuyên truyền.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, địa phương có truyền thống khai thác hải sản lâu đời với đội ngũ ngư dân giàu kinh nghiệm gắn bó với nghề biển. Hoạt động này không chỉ giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng vạn lao động mà còn góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự, khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Trước yêu cầu cấp bách của công tác quản lý nghề cá hiện nay, ông Hùng đề nghị bà con ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Thủy sản. Tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép.

Ngư dân cần thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, cũng như duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm chung tay gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, đúng luật và bền vững.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tặng các ngư dân áo phao, cũng như hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trên biển.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I đã trực tiếp hướng dẫn bà con các kỹ năng thực tế từ quy trình báo nạn hàng hải, kỹ năng sơ cấp cứu y tế ban đầu, các biện pháp cứu đuối nước và phương án xử lý sự cố nguy hiểm thường gặp.

Đồng thời, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cũng phổ biến tới bà con tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẳng định, xác định tính mạng con người là trên hết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn duy trì trạng thái ứng trực 24/7, sẵn sàng phương tiện và nhân lực để kịp thời tiếp nhận thông tin, triển khai công tác cứu nạn với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, là điểm tựa tin cậy cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển.