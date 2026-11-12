PV GAS tổ chức thành công Hội thao PCCC&CNCH năm 2026

Phần diễu hành của các đội thi tại Hội thao.

Tham dự Hội thao, về phía Công an TP Hồ Chí Minh có Thượng tá Nguyễn Hữu Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07); Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế (PA04); cùng các đồng chí đại diện các đội nghiệp vụ.

Về phía các cơ quan, địa phương có: Trung tá Phạm Thanh Bình - Phó Trưởng Công an xã Long Điền; ông Trần Văn Tâm - Phó Chánh Văn phòng UBND xã Long Điền; Thượng tá Lê Minh Bàn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Cà Mau.

Về phía Bộ Công Thương có ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng phòng An toàn công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp. Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) có ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn môi trường và Phát triển bền vững. Về phía PV GAS có ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc PV GAS trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thao quy tụ hơn 90 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho 9 đội thi thuộc các chi nhánh, đơn vị thành viên/trực thuộc PV GAS, cùng đông đảo lực lượng cổ động viên. Tổ trọng tài điều hành Hội thao do các cán bộ chuyên trách thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 28 (Phòng PC07 - Công an TP Hồ Chí Minh) đảm nhiệm.

Trải qua 36 năm hình thành và phát triển, PV GAS không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp trụ cột của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Đến nay, PV GAS đã cung cấp hơn 191 tỷ m3 khí khô, trên 35 triệu tấn LPG/LNG, trên 2,8 triệu tấn xăng nhẹ cho thị trường trong nước và hàng triệu tấn sản phẩm khí khác, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hành trình phát triển của PV GAS năm 2026 ghi dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ: mở rộng không gian hạ tầng LNG ra miền Bắc và Bắc Trung Bộ, đồng thời tiên phong thử nghiệm sản xuất hydro xanh - từng bước hiện thực hóa cam kết vì một tương lai năng lượng sạch và bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng trong chuỗi an ninh năng lượng quốc gia, PV GAS luôn chú trọng bảo đảm sự an toàn và toàn vẹn cho các công trình. Hội thao PCCC&CNCH năm 2026 được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trong Tổng công ty; nâng cao ý thức về công tác PCCC&CNCH. Đồng thời, Hội thao là cơ hội kiểm tra tính sẵn sàng của các phương tiện, trang thiết bị PCCC cũng như đánh giá khả năng kỹ - chiến thuật của các lực lượng PCCC cơ sở trong xử lý các tình huống sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên công trình.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu khai mạc Hội thao.

Phát biểu khai mạc Hội thao, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc PV GAS nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH đối với việc bảo vệ các công trình khí trọng điểm: “Đặc thù sản xuất, chế biến, vận chuyển và tồn trữ các sản phẩm khí luôn tiềm ẩn các nguy cơ cháy, nổ và sự cố kỹ thuật. Vì vậy, công tác an toàn luôn được PV GAS coi trọng và đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, công tác PCCC&CNCH được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản, công trình và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, liên tục, hiệu quả”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội thao.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của PV GAS, Thượng tá Nguyễn Hữu Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận tinh thần chủ động, tác phong chuyên nghiệp và năng lực ứng cứu sự cố tại chỗ của lực lượng PCCC PV GAS.

“Hội thao PCCC&CNCH năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, xây dựng môi trường làm việc năng động và tích cực. Đặc biệt, đối với PV GAS là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp khí, công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, PV GAS cần tiếp tục quan tâm đến công tác tập luyện, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng PCCC&CNCH tại chỗ”, Thượng tá Nguyễn Hữu Trung nhấn mạnh.

Ngay sau nghi thức tuyên thệ, các đội thi đã bước vào phần tranh tài gay cấn ở 2 nội dung thực hành nghiệp vụ kỹ - chiến thuật chuyên sâu: Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Đội hình tiếp sức dập tắt đám cháy khay xăng.

Phần thi Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phần thi Đội hình tiếp sức dập tắt đám cháy khay xăng.

Dưới sự điều hành của Ban Trọng tài cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên, các chiến sĩ PCCC cơ sở đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, thao tác kỹ thuật chuẩn xác, phối hợp ăn ý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cũng như phương tiện.

Niềm vui của các vận động viên sau khi hoàn thành phần thi.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao cờ, hoa và giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi tham gia Hội thao.

Giải Toàn đoàn: Giải Nhất thuộc về Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ (KĐN); giải Nhì thuộc về Chi nhánh Logistics; giải Ba thuộc về Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ (KTN). Các giải Khuyến khích thuộc về Chi nhánh Khí Bắc Bộ (KBB), Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP), Công ty Dịch vụ Khí (DVK), Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA), Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) và Công ty CP CNG Việt Nam.

Nội dung Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Giải Nhất - Chi nhánh Logistics; giải Nhì - Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ; đồng giải Ba - Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ và Công ty Dịch vụ Khí.

Nội dung Chữa cháy khay xăng: Giải Nhất - Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ; giải Nhì - Chi nhánh Logistics; đồng giải Ba - Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ và Công ty CP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Giải cá nhân và giải cho cổ động viên: VĐV Huỳnh Đạt Thành (Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn) đạt giải Người dập tắt khay xăng nhanh nhất; Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ đạt giải Đội có cổ động viên nhiệt tình nhất phần thi thực hành.

Phát biểu bế mạc Hội thao, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn môi trường và Phát triển bền vững PETROVIETNAM biểu dương những kết quả đạt được tại Hội thao, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, thường xuyên rà soát, hoàn thiện phương án PCCC, củng cố lực lượng tại chỗ và đầu tư trang thiết bị, qua đó đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban An toàn môi trường và Phát triển bền vững PETROVIETNAM phát biểu bế mạc Hội thao.

Hội thao PCCC&CNCH PV GAS 2026 khép lại thành công rực rỡ, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn". Qua đó, sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết của PV GAS trong việc chủ động bảo đảm an toàn công trình, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và hướng tới phát triển bền vững.

Các đại biểu cùng các đội thi tham dự Hội thao.