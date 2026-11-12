Clip: Thanh niên đi xe máy SH đâm nhào vào đuôi ô tô

Tình huống giao thông xảy ra tại Hà Nội. Cú tông mạnh từ phía sau khiến đuôi ô tô bị móp, trong khi chiếc xe máy hư hỏng nặng phần đầu. May mắn không có thương vong xảy ra.

Đoạn clip cũng là lời cảnh báo với người tham gia giao thông về việc phải luôn tập trung quan sát khi lái xe. Chỉ một giây xao nhãng không nhìn đường do mải làm việc riêng cũng có thể dẫn tới va chạm, thậm chí là tai nạn nghiêm trọng.