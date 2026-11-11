Cụ ông Peru sống thọ 125 tuổi tiết lộ loại quả yêu thích, Việt Nam trồng rất nhiều

Trên thế giới, nhiều người sống thọ trên 100 tuổi nhờ duy trì những thói quen giản dị như ăn uống tự nhiên, vận động thường xuyên và giữ tinh thần lạc quan. Cụ Marcelino Abad Tolentino, người Peru, qua đời ở tuổi 125, cũng từng gắn bó với lối sống gần gũi thiên nhiên cùng những bí quyết đặc biệt trong suốt cuộc đời.

Ăn trái cây, rau củ tự trồng, thường xuyên sử dụng thảo mộc và duy trì tinh thần lạc quan là những thói quen gắn bó với cụ Marcelino Abad Tolentino, người đàn ông Peru được ghi nhận sống tới 125 tuổi.

Cụ ông Marcelino Abad Tolentino 125 tuổi. Ảnh: Jam Press/Pensión 65.

Cụ Marcelino Abad Tolentino, thường được gọi thân mật là Mashico, sinh năm 1900, tại ngôi làng nhỏ Chaglla, thuộc vùng Huánuco, Peru. Trải qua hơn một thế kỷ với nhiều biến động, cụ được biết đến nhờ tuổi thọ đặc biệt cùng lối sống gần gũi với thiên nhiên. Những năm cuối đời, cụ sống tại một viện dưỡng lão ở Huánuco và qua đời ở tuổi 125.

Theo những người từng chăm sóc, chế độ ăn uống tự nhiên là một phần quan trọng trong cuộc sống của cụ. Cụ thường sử dụng trái cây tươi, rau củ và thịt cừu được nuôi trồng tại khu vườn riêng, nơi cụ trìu mến gọi là "khu vườn địa đàng".

Cụ cũng có thói quen sử dụng các loại thảo mộc và cây thuốc theo kinh nghiệm truyền thống của người Andean. Đặc biệt, quả bơ là thực phẩm không thể thiếu trong bữa sáng. Dolores Pérez, đầu bếp tại viện dưỡng lão, kể rằng mỗi sáng cụ đều yêu cầu được ăn bơ và gần như không thể thiếu loại quả này trong thực đơn.

Một thói quen đáng chú ý khác của cụ Marcelino là nhai lá coca. Cụ bắt đầu sử dụng loại lá này từ thời còn làm việc tại các trang trại, với mục đích duy trì năng lượng khi lao động. Đây cũng là tập tục lâu đời của nhiều cộng đồng người Andean ở Peru.

Một nghiên cứu nhỏ thực hiện trên 10 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh tại Cajamarca, Peru, đã tìm hiểu tác động của việc nhai lá coca đối với hoạt động thể chất. Những người tham gia nhai 8 g lá coca cùng một ít vôi, sau đó đạp xe trong 20 phút. Các chỉ số như huyết áp, nhịp tim, độ bão hòa oxy và khả năng hấp thụ oxy tối đa (VO2 max) được theo dõi. Kết quả ghi nhận một số tác động tích cực đối với khả năng vận động. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô nhỏ và không đủ cơ sở để kết luận lá coca giúp kéo dài tuổi thọ.

Misael Ayra, người quảng bá chương trình xã hội Pensión 65 tại Huánuco, từng chia sẻ rằng cụ Marcelino rất yêu thích những sản phẩm tự nhiên. Trước khi chuyển đến viện dưỡng lão, mỗi lần có người ghé thăm, cụ thường hái trái cây trong vườn để tặng khách. Ông Ayra ví khu vườn ấy như nguồn sống của cụ.

Dù những năm cuối đời không còn khả năng tự đi lại, cụ Marcelino vẫn duy trì thói quen dạo chơi bằng xe lăn mỗi ngày. Theo những người chăm sóc, cụ vẫn giữ tinh thần vui vẻ và sức khỏe tương đối ổn định trong thời gian sinh sống tại viện dưỡng lão, theo Mirror.

Cuộc đời cụ cũng trải qua nhiều mất mát. Năm 7 tuổi, cụ mất cha mẹ trong một tai nạn đuối nước khi họ vượt sông Huallaga. Từ biến cố ấy, cụ sớm học cách tự lập, thích nghi với hoàn cảnh và gắn bó với cuộc sống lao động nơi quê nhà.

Hành trình sống 125 năm của cụ Marcelino để lại nhiều câu chuyện đáng chú ý về lối sống giản dị, thực phẩm tự nhiên và sự lạc quan.

Theo RRP, cụ Marcelino Abad Tolentino qua đời vào chiều 30/3/2026, tại viện dưỡng lão Cochachinche, vùng Huánuco, Peru, chỉ 6 ngày trước sinh nhật lần thứ 126. Cụ được cho là gặp biến chứng do xơ phổi và viêm phổi, phải chuyển đến bệnh viện điều trị. Sau khi cụ mất, người dân địa phương và các cụ sống cùng viện dưỡng lão đã tổ chức lễ tưởng niệm, tiễn biệt người được xem là biểu tượng trường thọ của vùng Huánuco.