[Video] Mãn nhãn màn trình diễn của đặc công Việt Nam

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia biểu diễn của lực lượng Đặc công cùng nhiều đơn vị trong toàn quân. Thông qua các màn trình diễn, hình ảnh người chiến sĩ Đặc công Việt Nam tinh nhuệ, bản lĩnh, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu sẽ được giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Nguyễn Hồng Quân