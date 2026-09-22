VFF thông báo về Quang Hải

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái.

HLV trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM để tăng cường lực lượng cho đội tuyển.

Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành chức vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia khi được đá chính trong chiến thắng 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Quảng Hải cùng đội tuyển Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2026 (Ảnh VFF)

Sự bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23/9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.