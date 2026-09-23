Zidane muốn đưa Mbappe trở lại vị trí sở trường

HLV Zinedine Zidane được đặt nhiều kỳ vọng khi dẫn dắt tuyển Pháp.

Ngay trong lần đầu công bố danh sách triệu tập tuyển Pháp, HLV Zinedine Zidane đã hé lộ kế hoạch đưa Kylian Mbappe trở lại vị trí sở trường bên hành lang trái.

“Mbappe có khả năng chơi ở cả ba vị trí. Chính cậu ấy cũng từng nói như vậy. Cá nhân tôi thích Mbappe chơi bên trái hơn”, Zidane chia sẻ.

Tại Real Madrid, Mbappe thường xuyên được bố trí đá trung phong do Vinicius Junior đảm nhiệm vị trí chạy cánh trái. Tuy nhiên, hành lang trái mới là nơi tiền đạo người Pháp từng phát huy tối đa những phẩm chất nổi bật như tốc độ, khả năng rê dắt và những pha cắt vào trung lộ bằng chân phải.

Nếu được Zidane trả lại vị trí quen thuộc, Mbappe có thể có thêm không gian để khai thác tốc độ và khả năng tạo đột biến. Đồng thời, sự hiện diện của anh bên cánh trái cũng có thể mở ra thêm nhiều phương án tấn công cho tuyển Pháp.

Dẫu vậy, kế hoạch này cũng đặt Zidane trước bài toán lựa chọn trung phong. Trong danh sách triệu tập của tuyển Pháp còn có nhiều cầu thủ tấn công đáng chú ý như Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Bradley Barcola và Lepaul.

Việc sắp xếp hàng công vì thế sẽ là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của Zidane khi ông bắt đầu triều đại mới cùng tuyển Pháp.