Tân binh Việt kiều Adou Minh nói gì ngày đầu tập trung cùng ĐT Việt Nam?

“Ai cũng muốn khoác áo đội tuyển quốc gia”

Chiều ngày 22/9, ĐT Việt Nam có buổi tập duy nhất tại Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9, chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần đầu Adou Leygley Minh “ăn cơm” tuyển Việt Nam sau khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Chia sẻ về ngày đầu tiên khoác áo đội tuyển, Adou Leygley Minh cho biết mọi thứ diễn ra thuận lợi.

Tân binh Adou Minh trả lời phỏng vấn chiều ngày 22/9.

Tiền vệ Việt kiều mang hai dòng máu Việt - Pháp thừa nhận có đôi chút hồi hộp vào buổi sáng nhưng nhanh chóng lấy lại sự thoải mái sau khi làm quen với môi trường mới. “Hôm nay mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tôi được gặp gỡ các đồng đội của mình, gặp gỡ ban huấn luyện, mọi thứ đều ổn. Sáng nay tôi có hơi hồi hộp một chút, nhưng bây giờ thì ổn rồi”, Adou Leygley Minh chia sẻ.

Với trung vệ sinh năm 1997, việc được triệu tập lên ĐT Việt Nam là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Anh cho rằng cảm giác của mình cũng giống bất kỳ cầu thủ nào khi đứng trước cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia. “Tôi nghĩ cũng giống như mọi cầu thủ khác, đó là một cơ hội lớn.

Ai cũng muốn được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, vì vậy tôi rất tự hào, rất hạnh phúc. Cứ cố gắng tận hưởng thôi”, tân binh Việt kiều nói. Niềm vui ấy cũng được Adou Leygley Minh chia sẻ ngay với gia đình. Anh tiết lộ đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè và người thân sau khi có tên trong danh sách ĐT Việt Nam.

“Đầu tiên tôi gọi cho mẹ, bố tôi. Mẹ tôi không quan tâm mấy đến bóng đá đâu, nhưng bà rất tự hào vì đó là đội tuyển quốc gia, là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nên bà rất vui khi tôi được khoác áo đội tuyển”, Adou Leygley Minh kể.

ĐT Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất ở Hà Nội trước khi lên đường đi Indonesia.

Từng là người hâm mộ, giờ đứng trong hàng ngũ ĐT Việt Nam

Một chi tiết đặc biệt được Adou Leygley Minh nhắc tới là anh từng trực tiếp đến sân theo dõi một số trận đấu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2026 mới đây. Khi ấy, trung vệ Việt kiều chỉ xuất hiện với tư cách một người hâm mộ và tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. “Giải đấu vừa qua tôi đã theo dõi tất cả các trận đấu.

Ở trận chung kết, tôi có mặt trực tiếp trên sân vận động và người hâm mộ cũng như bầu không khí lúc đó thật tuyệt vời. Điều đó mang lại niềm vui cho cả đất nước”, trung vệ sinh năm 1997 nói. Chỉ một thời gian sau, Adou Leygley Minh đã có bước chuyển đặc biệt khi từ vị trí một người hâm mộ trở thành thành viên của ĐT Việt Nam: “Tôi khi đó giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển, nên đó là một bước tiến rất lớn đối với tôi”.

Nói gì về Quang Hải?

Trong ngày đầu hội quân, Adou Leygley Minh cũng được hỏi về thông tin Quang Hải chính thức vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Tân binh Việt kiều dành sự tiếc nuối cho tiền vệ sinh năm 1997 và nhấn mạnh vai trò của Quang Hải trong màu áo ĐT Việt Nam.

“Quang Hải là một trong những cầu thủ quan trọng và mang tính biểu tượng nhất ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi cảm thấy buồn cho cậu ấy. Đó là một tin không vui”, Adou Leygley Minh chia sẻ. Dù vậy, tân binh của ĐT Việt Nam cho rằng toàn đội phải nhanh chóng hướng về phía trước.

“Đó là bóng đá, chấn thương là chuyện thường xảy ra trong bóng đá, nên chúng ta phải thi đấu mà không có cậu ấy. Dù sao chúng tôi vẫn có một tập thể mạnh, hãy cứ chiến đấu thôi”. Trước mắt Adou Leygley Minh là giải đấu đầu tiên cùng ĐT Việt Nam. Sau buổi tập duy nhất tại Hà Nội ngày 22/9, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9.

Với tân binh Việt kiều, đây là cơ hội đặc biệt mà anh muốn tận hưởng trọn vẹn, đồng thời sẵn sàng cống hiến nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. “Với tôi, đây sẽ là một khoảnh khắc không thể nào quên. Trong sự nghiệp, thật khó để có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, tôi sẽ cống hiến hết mình và hãy chờ xem liệu tôi có được ra sân thi đấu và có thể đóng góp, giúp đỡ đội bóng hay không”, Adou Leygley Minh nói thêm.