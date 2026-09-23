Tân binh Adou Minh nói gì trong ngày đầu khoác áo tuyển Việt Nam?

Sáng nay 23-9, đội tuyển Việt Nam với 23 tuyển thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó, đội đã hội quân tại Hà Nội và có một buổi tập thả lỏng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Adou Minh bày tỏ hạnh phúc và tích cực tập luyện trong ngày đầu lên tuyển (Ảnh: VFF)

Chia sẻ bên lề buổi tập, trung vệ tân binh Nguyễn Adou Leygley Minh bày tỏ hạnh phúc khi lần đầu khoác lên mình tấm áo đội tuyển quốc gia Việt Nam - quê hương mẹ mình.

Adou Minh tiết lộ trước đó anh đã theo dõi toàn bộ hành trình của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026 và trực tiếp có mặt tại Mỹ Đình chứng kiến trận chung kết.

"Khi ấy, tôi có mặt trực tiếp trên sân, chứng kiến bầu không khí thật tuyệt vời. Chức vô địch của đội tuyển mang lại niềm vui cho cả đất nước. Khi đó tôi giống như một người hâm mộ, và giờ tôi đã có mặt trong đội tuyển. Đây là một bước tiến rất lớn đối với tôi", Adou Minh chia sẻ.

FIFA ASEAN Cup 2026 cũng sẽ là giải đấu đầu tiên Adou Minh có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam.

"Đối với một cầu thủ thì đây là khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp Tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này và cống hiến hết mình. Chờ xem liệu tôi có được ra sân thi đấu, có thể đóng góp và giúp đỡ đội bóng hay không", Adou Minh nói.

Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26-9, rồi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10. Đội nhất bảng giành quyền vào chơi trận chung kết tranh vô địch hạng đấu.

Trung vệ sinh 1997 đánh giá tất cả các trận đấu tại giải đều rất quan trọng, không chỉ riêng trận gặp Thái Lan.

"Gặp Thái Lan sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trong mọi trận đấu. Vì vậy, việc giữ sự tập trung cho từng trận đấu là rất quan trọng", Adou Minh bày tỏ.

Nguyễn Adou Leygley Minh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Pháp. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu từ năm 2024, anh từng chơi bóng tại Pháp trong màu áo Grenoble, Annecy và Besancon. Mùa giải 2025/26, Adou Minh khoác áo CLB Công an Hà Nội, ra sân 29 trận trên mọi đấu trường. Bước vào mùa giải 2026/27, anh tiếp tục cùng đội bóng vượt qua Adelaide United (Australia) tại vòng play-off AFC Champions League Elite.