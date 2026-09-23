Trung vệ Việt kiều Pháp hồi hộp khi lần đầu lên tuyển Việt Nam

Chiều 22/9, trung vệ sinh năm 1997 có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và chuyển Liên đoàn bóng đá, anh chính thức được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội khoác áo đội tuyển quê mẹ.

Dù từng thi đấu nhiều năm tại Pháp và khẳng định được vị trí ở V-League, Adou Minh vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp khi lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho tâm trạng thoải mái sau khi anh làm quen với Ban huấn luyện và các đồng đội.

"Tôi hồi hộp khi có mặt ở đội tuyển sáng nay, nhưng bây giờ thì ổn rồi", trung vệ 29 tuổi chia sẻ.

Trung vệ Việt kiều Nguyễn Adou Leygley Minh chia sẻ cảm xúc trong lần đầu hội quân cùng tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 22/9. Ảnh: Kim Chi.

Không chỉ bản thân Adou Minh, gia đình anh cũng đón nhận tin vui với nhiều cảm xúc. Ngay sau khi biết mình được triệu tập, cầu thủ Việt kiều nhận hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ người thân, bạn bè và lập tức gọi điện báo tin cho bố mẹ.

Theo trung vệ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội, mẹ anh vốn không quá quan tâm đến bóng đá nhưng vẫn rất hạnh phúc và tự hào khi con trai có cơ hội thi đấu cho tuyển Việt Nam. Niềm vui của gia đình càng khiến lần hội quân đầu tiên trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cầu thủ sinh ra tại Pháp.

Trước khi trở về Việt Nam, Adou Minh trải qua 9 mùa giải thi đấu ở các giải hạng 4 và 5 của bóng đá Pháp. Năm 2024, anh gia nhập CLB Hà Tĩnh và nhanh chóng trở thành trụ cột hàng phòng ngự.

Một năm sau, trung vệ này chuyển sang CLB Công an Hà Nội, tiếp tục khẳng định vị trí dưới thời HLV Mano Polking.

Ngày 21/8, Adou Minh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển Liên đoàn, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở lần hội quân này, trung vệ Việt kiều có cơ hội sát cánh cùng nhiều đồng đội tại CLB như hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc giúp anh thuận lợi hơn trong quá trình hòa nhập.

Dù vậy, tân binh 29 tuổi khẳng định bản thân không gặp trở ngại về chuyên môn và sẵn sàng thi đấu ngay khi được trao cơ hội. Anh hiểu rằng việc được khoác áo một đội tuyển quốc gia không hề dễ dàng, vì thế sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho tập thể.

Hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026, Adou Minh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc đối đầu Thái Lan. Trung vệ Việt kiều từng trực tiếp theo dõi trận hòa 2-2 giữa tuyển Việt Nam và đối thủ này ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8.

Theo trung vệ Việt kiều Pháp, cuộc chạm trán tuyển Thái Lan sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trước mọi đối thủ và cần duy trì sự tập trung trong từng trận đấu.

Theo lịch trình, tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia sáng 23/9, trước khi lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10 tại bảng B hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026.