Tin thể thao (23-9): Tiền thưởng FIFA ASEAN Cup 2026 giảm mạnh

FIFA ASEAN Cup 2026 bất ngờ có biến động về tiền thưởng ngay trước ngày khởi tranh, khi mức thưởng cho đội vô địch được cho là giảm từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh FIFA gặp khó khăn trong việc bán bản quyền truyền hình giải đấu. Giá bản quyền ban đầu được đưa ra khoảng 3 triệu USD, sau đó giảm xuống còn 2 triệu USD nhằm thu hút thêm đối tác.

Tính đến ngày 22-9, mới có 3 quốc gia được cho là đã sở hữu bản quyền, trong đó Lào và Indonesia đã công khai thông tin. Việt Nam và Thái Lan vẫn chưa xác nhận việc sở hữu bản quyền. Việc Trung Quốc và Ấn Độ rút khỏi giải đấu cũng được cho là ảnh hưởng đáng kể đến sức hút thương mại của FIFA ASEAN Cup 2026.

Tin thể thao, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: TUẤN BẢO

Huấn luyện viên Mikel Arteta gia hạn hợp đồng với Arsenal

Huấn luyện viên Mikel Arteta cam kết tương lai với Arsenal bằng việc ký hợp đồng dài hạn mới và được hưởng mức tăng lương đáng kể sau khi đưa Pháo thủ vô địch Premier League 2025-2026, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2004. Thành tích này cũng giúp ông nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo đội bóng. Theo SunSport, mức lương hiện tại của Arteta vào khoảng 10 triệu bảng/năm, chưa bao gồm các khoản thưởng.

Trước khi đồng ý ký hợp đồng mới, Arteta đã là huấn luyện viên được trả lương cao nhất Premier League. Việc ký thỏa thuận mới này có thể đưa ông tiến gần nhóm những chiến lược gia hưởng thu nhập cao nhất thế giới.

Huấn luyện viên Arteta gắn bó lâu dài với Arsenal. Ảnh: Getty

MU muốn dùng Rajkovic để thay thế Gabriel

Theo talkSPORT, MU đang theo dõi tiền đạo người Na Uy Rajkovic (15 tuổi), như một phương án tiềm năng thay thế Gabriel. Theo Daily Mail, gia đình của Gabriel lo ngại câu lạc bộ đang tụt lại phía sau các đội bóng hàng đầu châu Âu và muốn anh được phát triển trong môi trường tốt hơn.

Trong khi đó, tờ The Sun cho biết MU đã cử một tuyển trạch viên tới Oslo, Na Uy để theo dõi Rajkovic thi đấu cho Valerenga trong trận gặp Fredrikstad, với mục tiêu vượt qua các đối thủ cạnh tranh để có được chữ ký của tài năng trẻ người Na Uy.

Các nguồn tin tại Na Uy cho biết Barcelona đã cử tuyển trạch viên tới theo dõi Rajkovic, trong khi Arsenal và Chelsea cũng đang dành sự quan tâm, nhưng tiền đạo này còn hợp đồng với Valerenga đến năm 2028, vì vậy anh có thể không vội vàng tìm kiếm một bước tiến mới trong sự nghiệp.

Cristiano Ronaldo trắng tay ở gala bóng đá Bồ Đào Nha

Tại gala bóng đá Bồ Đào Nha 2026 tôn vinh những cá nhân, đội tuyển và câu lạc bộ nổi bật của bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển Bồ Đào Nha trong mùa giải 2025-2026, một trong những chi tiết thu hút sự chú ý là Cristiano Ronaldo không xuất hiện trong danh sách những người được trao giải, nhưng vẫn tham dự buổi lễ cùng các đồng đội, sau khi hội quân chuẩn bị cho loạt trận UEFA Nations League dưới thời tân huấn luyện viên Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo không nhận giải thưởng nào từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha năm 2026. Ảnh: Getty

Xhaka có nguy cơ ngồi tù

Đội trưởng của CLB Sunderland Granit Xhaka thừa nhận từng sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 không hợp lệ khi còn khoác áo Arsenal. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Thụy Sĩ điều tra và tiền vệ này có thể đối mặt án phạt nặng, trong đó có mức án tù lên tới 5 năm. Tại thời điểm đó, Xhaka đang thi đấu cho Arsenal.

Việc tiêm vaccine không phải yêu cầu bắt buộc đối với các cầu thủ Ngoại hạng Anh, nhưng giấy chứng nhận tiêm chủng có thể giúp rút ngắn thời gian cách ly sau khi tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 hoặc khi di chuyển.

Hiện, các nhà chức trách Thụy Sĩ đang điều tra vụ việc. Nếu bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giấy tờ, Xhaka có thể phải chịu khoản tiền phạt đáng kể hoặc mức án tù lên tới 5 năm.

Xhaka có thể đối diện án tù vì sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 không hợp lệ vào năm 2022. Ảnh: Getty

Chủ tịch Infantino đề xuất cải tổ FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch gây tranh cãi về việc bán một phần quyền khai thác World Cup, đồng thời thúc đẩy cuộc cải tổ sâu rộng bộ máy quản trị FIFA. Động thái được đưa ra trong bối cảnh tổ chức này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn và chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng tới tương lai của ông Infantino.

Theo bức thư gửi Hội đồng FIFA và lãnh đạo các liên đoàn thành viên mới đây, ông Infantino đề xuất hai thay đổi lớn. Một là thuê đơn vị độc lập bên ngoài đánh giá toàn diện cơ chế quản trị hiện tại; hai là tham vấn rộng rãi các liên đoàn châu lục và thành viên về quyền ra quyết định, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Getty

Quang Hải chấn thương, không dự FIFA ASEAN Cup 2026

Quang Hải phải lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 do vấn đề chấn thương ở cổ chân trái và không kịp hồi phục để góp mặt cùng đội tuyển. Sự vắng mặt của Quang Hải là tổn thất cho đội tuyển Việt Nam khi giải đấu đã cận kề.

Quang Hải (giữa) không thể hội quân cùng đội tuyển Việt Nam do chấn thương. Ảnh: VFF

Ngay lập tức, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định gọi bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa, tiền vệ của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Khoa từng là thành viên của U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tiền vệ này sau đó tiếp tục được triệu tập tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar.

Việc Minh Khoa được triệu tập mang đến một lựa chọn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik, đồng thời mở ra cơ hội để cầu thủ này tiếp tục khẳng định mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia.