Asiad ngày 23/9: Trịnh Thu Vinh, Dương Thúy Vi xuất trận

Ngày 22/9, đoàn TTVN giành HCV đầu tiên tại Asiad 2026 nhờ bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ. Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu thứ 3 của Đại hội, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 3 HCĐ.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Asiad, tâm điểm là màn tranh tài của Trịnh Thu Vinh ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ (bắn súng). Ở nội dung này, Nguyễn Thùy Trang cũng có thể tạo nên bất ngờ.

Thu Vinh và Thùy Trang rất tự tin tranh huy chương Asiad. Ảnh: S.N

Trịnh Thu Vinh từng đứng top 4 Olympic, giành bốn HCV và lập ba kỷ lục tại SEA Games 33, đạt các thông số rất tốt trong cả tập luyện và thi đấu ở các nội dung 10m và 25m súng ngắn.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Trang cũng được xem là một "ẩn số" ở Asiad năm nay. Đầu năm 2026, cô giành chức vô địch châu Á nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, vượt qua cả ngôi sao Olympic Manu Bhaker của Ấn Độ.

Nếu đạt phong độ tốt, hai nữ xạ thủ Việt Nam có thể vượt qua vòng loại vào buổi sáng, sau đó tranh huy chương ở loạt bắn chung kết vào buổi chiều.

Ở môn wushu, niềm hy vọng HCV lớn nhất là Dương Thúy Vi thi đấu ở 2 nội dung thương thuật và kiếm thuật (tính tổng điểm để xếp hạng).

Từng giành HCV ở Asiad 2014, với kinh nghiệm và bản lĩnh cùng việc thực hiện tốt các động tác khó, Thúy Vi rất quyết tâm chinh phục tấm HCV Asiad một lần nữa trước khi giải nghệ.

Thúy Vi "cháy" hết mình cho lần cuối.

Trong ngày 23/9, đoàn TTVN còn thi đấu ở các môn: Bơi, cử tạ, đấu kiếm, Canoeing, Rowing, thể dục dụng cụ, xe đạp, thể thao điện tử. Trong các môn này, thể dục dụng cụ với các VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh

Hải Khang, Trần Đình Vương và Đỗ Nam Anh sẽ tranh huy chương ở nội dung đồng đội nam. Ngoài ra, karate nếu thi đấu xuất sắc, các võ sĩ ở nội dung Kata đồng đội Nam cũng có thể làm nên bất ngờ.