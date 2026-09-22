Những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Đứng trước đấu trường khắc nghiệt ASIAD 20 tại Nhật Bản, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) bước vào cuộc tranh tài với mục tiêu đoạt từ 4 đến 6 HCV. Trong kế hoạch, bắn súng tiếp tục giữ vị trí mũi nhọn hàng đầu với dàn thiện xạ đẳng cấp châu lục, bên cạnh sự tiếp sức vững chãi của các cô gái đương kim vô địch cầu mây cùng khát vọng tạo địa chấn từ đường chạy tiếp sức điền kinh. Những chuẩn bị công phu, thông số kỹ thuật ấn tượng và ý chí vượt ngưỡng của các tuyển thủ chính là cơ sở vững chắc nhất để thắp sáng hy vọng vàng cho nước nhà.

Mũi nhọn bắn súng

Tại trường bắn súng của kỳ đại hội thể thao châu lục lần thứ 20, đội tuyển bắn súng quốc gia gánh vác sứ mệnh là "mũi khoan phá" chủ lực của Đoàn TTVN. Trong ký ức của người hâm mộ, kỳ ASIAD 19 tại Hàng Châu từng chứng kiến khoảnh khắc bùng nổ lịch sử khi xạ thủ Phạm Quang Huy xuất sắc giành tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam với điểm số nghẹt thở 240,5 điểm. Chiến tích này đã giải tỏa cơn khát vàng kéo dài hơn 4 thập kỷ của bắn súng Việt Nam tại Á vận hội, đồng thời thiết lập vị thế mới cho anh trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, bước vào chiến dịch năm nay tại Aichi - Nagoya, mục tiêu bảo vệ ngôi vương của tay súng gốc Hải Phòng đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hơn gấp bội. Bản thân xạ thủ này cũng thẳng thắn thừa nhận: "Bảo vệ chức vô địch châu lục luôn là bài toán cực khó, bởi mọi đối thủ từ Trung Quốc, Ấn Độ đến Hàn Quốc đều đã nghiên cứu rất kỹ từng đường đạn của tôi. Áp lực tâm lý là rất lớn, nhưng tôi đã rèn luyện để chuyển hóa nó thành sự lạnh lùng cần thiết trên bục bắn".

Phạm Quang Huy (giữa) là đương kim vô địch ASIAD nội dung 10m súng ngắn

Để có thể hiện thực hóa giấc mơ vàng Asiad 20, bài toán chiến lược đòi hỏi tuyển bắn súng không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân đơn lẻ, mà phải sở hữu một đội ngũ đồng đều đạt đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Trịnh Thu Vinh chính là gương mặt sáng giá nhất mang trên vai niềm kỳ vọng đó. Nữ xạ thủ thuộc biên chế thể thao Công an nhân dân đã khẳng định bản lĩnh phi thường khi lọt vào top 4 tại Olympic Paris, sau đó tiếp tục thống trị khu vực với 4 HCV và xô đổ 3 kỷ lục tại SEA Games 33. Các báo cáo kỹ thuật từ ban huấn luyện cho thấy, trong suốt các đợt tập huấn chuyên sâu tại Hàn Quốc và các giải kiểm tra nội bộ trước thềm giải đấu, Thu Vinh liên tục duy trì thông số điểm số xuất sắc ở cả nội dung 10m súng ngắn hơi lẫn 25m súng ngắn thể thao sở trường. Khả năng kiểm soát nhịp tim, nhịp thở và độ ổn định cổ tay giúp cô luôn đạt điểm trung bình trên 9,8 điểm ở các loạt bắn quyết định, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh hai trụ cột dày dạn kinh nghiệm, Nguyễn Thùy Trang nổi lên như một "quân bài tẩy" đầy bí ẩn có thể tạo nên bước ngoặt bất ngờ. Bước ra ánh sáng từ giải vô địch bắn súng châu Á hồi đầu năm 2026, Thùy Trang đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi giành tấm HCV nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, đánh bại cả tượng đài Manu Bhaker - ngôi sao từng đoạt huy chương Olympic của Ấn Độ. Sự lạnh lùng, sức trẻ cùng sự tiến bộ vượt bậc về tâm lý thi đấu ở các vòng bắn loại trực tiếp biến Thùy Trang thành một ẩn số cực kỳ nguy hiểm. Với "tam giác vàng" gồm Quang Huy, Thu Vinh và Thùy Trang, bắn súng Việt Nam đang sở hữu một dàn hỏa lực thiện chiến, tự tin gánh vác trọng trách giải cơn khát vàng mở màn cho toàn đoàn.

Quyết tâm của cầu mây nữ

Song hành cùng những phát đạn cân não trên trường bắn, cầu mây nữ tiếp tục là một bảo chứng vững chắc khác cho chỉ tiêu vàng của thể thao nước nhà. Tại ASIAD 20, đội tuyển cầu mây nữ bước vào thảm đấu với tư thế của những nhà đương kim vô địch nội dung đội tuyển 4 người. Dưới sự dẫn dắt tài tình và kỷ luật thép của HLV Trần Thị Vui, thế hệ vàng của cầu mây nữ Việt Nam đã xây dựng nên một lối chơi biến ảo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật phòng ngự kiên cường và những đòn phản công sấm sét.

HLV Trần Thị Vui chia sẻ: "Chúng tôi đến Nhật Bản không phải để bảo vệ tấm huy chương cũ, mà là để chinh phục một đỉnh cao mới. Các VĐV đã trải qua những tháng ngày trui rèn khắc nghiệt, từ việc điều chỉnh từng bước di chuyển đến rèn giũa bản lĩnh nén đau thi đấu để sẵn sàng đối đầu với bất kỳ kịch bản bất lợi nào trên sân".

Thách thức đối với đội tuyển 4 người nữ chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt khi các đại kình địch truyền kiếp như Thái Lan, Myanmar và Hàn Quốc đều dồn toàn lực ráo riết chuẩn bị để lật đổ ngôi hậu của Việt Nam. Người Thái sở hữu chiều sâu lực lượng cùng các quả phát cầu uy lực xé gió, trong khi Myanmar nổi tiếng với sự dẻo dai và lối chơi giàu thể lực. Dẫu vậy, cầu mây Việt Nam có lý do để tự tin nhờ sự ăn ý đạt đến độ hoàn hảo giữa các vị trí chủ công và bắt bước một. Cú ngả người móc cầu sau lưng (Sunback Spike) với vận tốc trên 100 km/h của các mũi tấn công chủ lực, kết hợp cùng hệ thống chắn cầu hai lớp kín kẽ đã được kiểm chứng bằng chức vô địch thế giới tại Giải VĐTG vừa qua, chính là vũ khí chiến thuật sắc bén giúp các cô gái Việt Nam tự tin làm chủ sàn đấu trước mọi sức ép.

Cầu mây là mũi nhọn của Đoàn Thể thao Việt Nam

Sự tiếp nối thế hệ cũng là điểm tựa vững vàng cho cầu mây Việt Nam. Bên cạnh những cựu binh dạn dày trận mạc, ban huấn luyện đã cài cắm thành công những nhân tố trẻ triển vọng thuộc lứa tuổi U22 vào đội hình thi đấu chính thức. Khát khao khẳng định mình của các tuyển thủ trẻ hòa quyện với kinh nghiệm xử lý thời điểm then chốt của các trụ cột giúp đội bóng giữ được sự cân bằng hoàn hảo về tâm lý. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên trên đất Nhật Bản, mỗi pha tung người trên không trung của các nữ tuyển thủ không chỉ là một nỗ lực ghi điểm chuyên môn, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho bản lĩnh của nhà vô địch châu lục.

Điền kinh và khát vọng tạo địa chấn tiếp sức

Tại đường chạy ASIAD 20, điền kinh Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là "kíp nổ" tạo nên những bất ngờ ngoạn mục, đặc biệt ở các cự ly tiếp sức 4x400m nam và nữ. Sau những thăng trầm và giai đoạn tái thiết lực lượng, tổ chạy cự ly trung bình của điền kinh Việt Nam đã chứng kiến sự trở lại ngoạn mục bằng cú đúp HCV chấn động tại Giải vô địch điền kinh tiếp sức châu Á diễn ra hồi đầu năm 2026. Thành tích này không chỉ khẳng định chiều sâu đào tạo của điền kinh cự ly trung bình, mà còn đưa các tổ tiếp sức của Việt Nam vươn lên nhóm hạt giống hàng đầu, sẵn sàng thách thức các đối thủ sừng sỏ như Ấn Độ, Nhật Bản, Sri Lanka và Bahrain.

Ở nội dung 4x400m nữ, sự kết hợp giữa những đôi chân giàu kinh nghiệm và dàn tuyển thủ trẻ có sức bật tốt đã tạo nên một chuỗi chuyển tiếp gậy mượt mà đến từng phần trăm giây. Thời gian trao gậy - yếu tố then chốt quyết định thắng bại trong chạy tiếp sức - đã được các chuyên gia thể lực và ban huấn luyện tinh chỉnh thông qua hệ thống đo lường dữ liệu chuyển động chuyên sâu.

Đội tuyển nữ đã duy trì thông số thời gian tiệm cận mức 3 phút 31 giây, mức thành tích hoàn toàn đủ sức tranh chấp sòng phẳng tấm huy chương danh giá nhất châu Á. Tinh thần đồng đội gắn kết và khả năng bứt tốc ở 100 mét cuối cùng của chân chạy gậy 4 tiếp tục là điểm tựa chiến thuật quan trọng của đội hình nữ.

Không kém phần rực lửa, đội hình tiếp sức 4x400m nam cũng đang hừng hực khí thế bước vào cuộc chiến lớn. Việc đánh bại các cường quốc điền kinh Tây Á và Đông Á ở giải vô địch châu lục vừa qua đã tháo bỏ hoàn toàn rào cản tự ti của các chân chạy nam Việt Nam. Những thông số chạy cá nhân 400m của các tuyển thủ trong quá trình tập huấn dã ngoại tại Trung Quốc và châu Âu đều ghi nhận sự thăng tiến vượt bậc, với mức thông số dao động dưới 46 giây.

Sự bùng nổ của điền kinh cùng với phong độ ổn định của bắn súng và cầu mây sẽ tạo nên thế chân kiềng vững chắc, giúp Đoàn TTVN vững vàng tiến bước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu vàng đề ra, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Teqball mang về vinh quang đầu tiên trên đất châu Á

Sáng 20/9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã đánh bại cặp VĐV Ấn Độ Quimcy Joaquim Dsouza - Mohamed Anas Imran Beg với tỷ số 2-0 trong trận tranh huy chương đồng nội dung đôi nam nữ Teqball, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Cặp đôi của Teqball Việt Nam đã thắng 2 séc với tỷ số lần lượt là 12-9 và 12-6.

Đội Teqball mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm Huy chương đồng sáng 20/9

Thực tế, Teqball xuất hiện tại Việt Nam khá muộn. Theo các tư liệu trong nước, Teqball bắt đầu được một số CLB, nhóm VĐV tại Việt Nam tiếp cận khoảng giai đoạn 2020-2021, chủ yếu dưới hình thức tự trang bị bàn và tập luyện. Gần đây, hoạt động thi đấu, tuyển chọn và xây dựng lực lượng mới bắt đầu diễn ra rõ nét hơn. Bước ngoặt lớn diễn ra năm 2024 khi Việt Nam đăng cai Teqball World Series. Giải diễn ra từ ngày 6 đến 9/6 với 115 VĐV đến từ 52 quốc gia, đồng thời là sự kiện Teqball World Series đầu tiên được tổ chức tại châu Á. Từ tháng 6/2025, hoạt động tuyển chọn VĐV được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Từ 18 VĐV được gọi vào lực lượng mở rộng, đội tuyển tiếp tục sàng lọc để xây dựng đội hình thi đấu. Đây cũng chính là nền tảng giúp Teqball Việt Nam giành được huy chương tại ASIAD 2026.