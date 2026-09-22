Trung vệ nhập tịch chấn thương 8 tháng, Thái Lan gặp tổn thất nhân sự như đội tuyển Việt Nam

Sau tình huống va chạm trên sân tập mới đây, trung vệ nhập tịch gốc Đan Mạch bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng. Sau khi chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ đội tuyển kết luận chấn thương của Khemdee diễn biến tương đối phức tạp, có thể mất 8 tháng điều trị.

Với thời gian hồi phục dự kiến kéo dài, anh chắc chắn không thể kịp bình phục thể lực để thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là mất mát lớn đối với hệ thống phòng ngự của Voi chiến, bởi Khemdee đang là chốt chặn giàu thể lực và có sức trẻ bậc nhất trong hàng phòng ngự của họ.

Về tuổi đời, anh là trung vệ trẻ nhất (24 tuổi) ở đợt hội quân hiện tại của Voi chiến. Về chiều cao, anh là cầu thủ cao nhất mà tuyển Thái Lan đang sở hữu (1m90). Vắng Khemdee, tuyển Thái Lan sẽ chịu chung nỗi lo như Việt Nam khi họ mất một chốt chặn có thể hình và chiều cao tốt ở hàng thủ (tương tự như việc Việt Nam mất Văn Hậu, Thành Chung).

Khemdee là trung vệ cao nhất của đội tuyển Thái Lan

Và trường hợp của Khemdee cũng đưa Thái Lan cùng Việt Nam rơi vào cơn bão thiếu hụt lực lượng. FIFA ASEAN Cup 2026 là sự kiện cấp FIFA nên đội tuyển này được gọi lực lượng tối ưu từ các CLB nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà HLV Hudson không thể có Erawan Garnier, Weerathep Pomphan, Theerathon Bunmathan, Ekanit Panya và Suphanat Mueanta.

Bên phía đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng thiếu vắng hàng loạt lựa chọn chất lượng. Hàng tiền vệ là Ngọc Tân, Quang Hải, hàng thủ là Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh... Nhìn chung, Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp ít nhiều khó khăn khi đối mặt ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng lực lượng hiện có vẫn là đủ để 2 đội vận hành nhuần nhuyễn nhất lối chơi sở trường.

Với Thái Lan, sau khi Khemdee rút lui, HLV Anthony Hudson đã quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Peerawat Akkratum từ Port FC. Ông không gọi Pansa hay Wanchai vốn là những trung vệ từng phản lưới nhà trước Việt Nam mà đặt niềm tin vào Akkratum, người mới có 1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Điểm mạnh của Akkratum là sự đa năng khi anh có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh, sở hữu kinh nghiệm trận mạc dạn dày tại Thai League. Ngay sau khi nhận lệnh triệu tập khẩn cấp, Peerawat Akkratum đã có mặt tại đại bản doanh của đội tuyển để làm quen với giáo án chiến thuật mới. Anh sẽ cùng toàn đội hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi đáp chuyến bay sang Indonesia tranh tài tại bảng B, nơi họ sẽ tranh tài cùng 3 đội tuyển Việt Nam, Philippines và Pakistan.