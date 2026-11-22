Nghệ sĩ Christopher Young và nghệ sĩ Chris Charman biểu diễn jazz ở Huế.

Điểm hẹn của những tâm hồn tự do

Nằm khép mình ở làng Ngọc Anh, Be Café là một trong những điểm biểu diễn nhạc jazz hiếm hoi tại Huế. Quán do anh Đặng Lâm Phương, một người từng du học và say mê âm nhạc thành lập. Nhận lời mời của anh Phương, nhiều nghệ sĩ jazz quốc tế đã về đây biểu diễn. Có người trở lại nhiều lần, tìm thấy ở Huế cảm hứng chơi nhạc và những người bạn cùng sở thích.

Trong số những nghệ sĩ gắn bó với không gian này có David Carlos Valdez, nghệ sĩ saxophone alto kiêm nhà soạn nhạc đến từ San Francisco (Mỹ), từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Berklee ở Boston. “Tôi thích chơi nhạc ở đây. Huế có một cảm giác thật kỳ diệu, yên tĩnh và vẫn lưu giữ văn hóa xưa. Huế làm tôi nhớ đến Puebla ở Mexico, một thành phố di sản lâu đời. Mỗi lần đến đây, tôi lại phát hiện thêm những điều mới mẻ và tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ hưu tại Huế”, ông chia sẻ.

Nghệ sĩ contrabass Chris Charman đến từ California (Mỹ) cũng tìm thấy cảm hứng khi chơi nhạc ở Huế. Gắn bó với cây contrabass từ năm 14 tuổi, ông đã có hơn 40 năm chơi nhạc chuyên nghiệp và từng đứng chung sân khấu với Wynton Marsalis, Joshua Redman và Clark Terry. Trong lần trở lại Huế năm nay, ông mang đến một đêm diễn giàu chất ngẫu hứng.

“Thật sự tôi có cảm giác đặc biệt khi có thể lên sân khấu, chọn nhạc và chơi nhạc. Tôi thích chơi nhạc khắp nơi, nhưng chơi nhạc jazz ở Huế là một trải nghiệm đặc biệt”. Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được chơi nhạc trước những khán giả Huế nhiệt tình lắng nghe và trân trọng dòng nhạc này.

Khi giai điệu Việt gặp jazz

Trên sân khấu Be Café, bản dân ca Bèo dạt mây trôi và ca khúc Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được chơi theo cách mới. Các nghệ sĩ biến tấu những giai điệu quen thuộc, kết hợp hòa âm jazz với tiết tấu Latin và chất bossa nova của Brazil. Người nghe vẫn nhận ra giai điệu mình từng biết, nhưng nhịp điệu và cách các nhạc công ứng tấu đem đến một cảm giác khác.

Nghệ sĩ contrabass Chris Charman hạnh phúc khi mang nhạc jazz về Huế.

Nghệ sĩ guitar Christopher Young, đến từ Nam Phi, đã nhiều lần biểu diễn ở Huế. Điều anh trân trọng là cơ hội chơi cùng các nghệ sĩ địa phương và những người đến từ nhiều nước. “Tôi cảm thấy may mắn vì có thời gian chơi nhạc jazz ở Huế với những nghệ sĩ đến từ các quốc gia khác cũng như các nghệ sĩ của địa phương. Tôi cảm nhận một Huế rất khác biệt, nơi âm thanh nhạc jazz hòa quyện giữa những giai điệu Việt Nam và Tây Âu khiến chúng tôi gần nhau hơn”, anh chia sẻ.

Không chỉ biểu diễn, các nghệ sĩ quốc tế còn dành thời gian giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ cách ứng tấu với các bạn trẻ ở Huế. David Carlos Valdez xem đó là một phần công việc của người chơi jazz. Theo ông, lắng nghe và chơi nhạc cùng nhau là cách các nhạc công học hỏi, đồng thời truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Trong những lần về Huế, Chris Charman mang theo sách nhạc, tài liệu về jazz và tặng một số nhạc cụ để người yêu nhạc có thêm điều kiện học hỏi. Với ông, chia sẻ những gì mình biết cũng là cách người nghệ sĩ mang niềm vui đến cho người khác.

David Carlos Valdez ấp ủ dự định cùng những người yêu jazz ở Huế tổ chức các buổi biểu diễn trên du thuyền. Ông mong du khách đến Huế có thêm dịp nghe jazz bên cạnh những trải nghiệm văn hóa vốn đã quen thuộc với thành phố. Từ những đêm nhạc trong một quán nhỏ ở làng Ngọc Anh, ý tưởng ấy mở thêm một không gian biểu diễn cho các nhạc công và thêm một cách để người nghe gặp jazz ở Huế.

Còn anh Đặng Lâm Phương mong có thêm những đêm diễn tại Be Café để khán giả Huế, nhất là người trẻ, có dịp nghe jazz trực tiếp từ những nghệ sĩ thực thụ của dòng nhạc này.