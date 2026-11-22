Ngày 24/11, chung kết Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra tại San Juan, Puerto Rico, với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay trước thềm chung kết, cuộc thi bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi kênh TLC giới thiệu loạt phim tài liệu gồm ba tập mang tên The Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal (tạm dịch: Vương miện dối trá - Bên trong bê bối Miss Universe).

Theo People, bộ phim quy tụ những người từng làm việc trong tổ chức Miss Universe, cựu thí sinh, giám khảo và những nhân vật từng lên tiếng tố cáo các bất cập tại đấu trường nhan sắc này.

Bên cạnh những ồn ào tại Miss Universe 2025 như việc hàng loạt giám khảo rút lui, lãnh đạo cuộc thi lớn tiếng với thí sinh hay đại diện Jamaica Gabrielle Henry gặp chấn thương nghiêm trọng sau cú ngã khỏi sân khấu, bộ phim còn đề cập đến nhiều cáo buộc gây chấn động trong lịch sử Miss Universe và Miss USA.

Đoạn ghi âm gây sốc về kết quả Miss Universe 2025

Omar Harfouch là giám khảo đầu tiên tuyên bố rút khỏi Miss Universe 2025 sau khi đưa ra cáo buộc cuộc thi bị dàn xếp kết quả. Ông cho rằng một hội đồng giám khảo khác đã được thành lập để lựa chọn trước 30 thí sinh vào vòng trong.

Trong tập thứ ba của bộ phim tài liệu, Omar Harfouch công bố những đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa ông với Raul Rocha Cantú, Chủ tịch kiêm đồng sở hữu Miss Universe.

Đáng chú ý, các đoạn ghi âm được cho là thực hiện vào ngày chung kết Miss Universe 2025, đề cập đến những lý do khiến một số ứng viên sáng giá trong top 5 không thể giành chiến thắng. Năm đó, đại diện Mexico Fatima Bosch là người đăng quang.

Liên quan đến đại diện Bờ Biển Ngà Olivia Yacé, người được cho là Raul Rocha Cantú trong đoạn ghi âm nói: "Hoa hậu Bờ Biển Ngà không chiến thắng. Thật không may, vì đến từ quốc gia đó, cô ấy cần thị thực để có thể đi đến 130 quốc gia. Chi phí vô cùng lớn. Mọi người không nghĩ đến điều đó".

Đối với đại diện Venezuela, đoạn ghi âm đề cập đến việc ê-kíp của người đẹp này yêu cầu bốn phòng cùng các chuyên viên tạo mẫu riêng, điều được cho là gây bất lợi cho hơn 100 thí sinh còn lại.

Omar Harfouch và Raul Rocha Cantú.

Omar Harfouch còn cáo buộc rằng sau khi phát hiện sự tồn tại của hội đồng giám khảo khác, ông đã gọi điện cho Raul Rocha Cantú để thông báo quyết định từ chức.

Theo lời Omar Harfouch, vị Chủ tịch Miss Universe khi đó đã tức giận và nói: "Ông sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Ông sẽ bỏ phiếu cho người mà tôi yêu cầu ông bỏ phiếu". Cựu giám khảo khẳng định ông mất chưa đến một giây để đưa ra quyết định rút lui.

Trước đó, tổ chức Miss Universe từng ra thông cáo bác bỏ cáo buộc thành lập hội đồng giám khảo riêng để lựa chọn trước các thí sinh. People cho biết đã liên hệ với Raul Rocha Cantú để tìm hiểu phản hồi về những tiết lộ trong bộ phim tài liệu.

Thí sinh tố phải chi 13 tỷ đồng để đảm bảo suất vào top 5 Miss Universe

Sahar Biniaz, đại diện Persia tại Miss Universe 2025, cũng đưa ra những cáo buộc gây xôn xao về tính minh bạch của cuộc thi. Xuất hiện trong bộ phim tài liệu, người đẹp cho biết cô từng đến Thái Lan sớm để chuẩn bị cho hành trình chinh phục vương miện. Trong thời gian này, cô có cuộc trò chuyện với một người thuộc tổ chức Miss Universe.

Theo lời Sahar Biniaz, người này nói rằng nếu muốn đảm bảo một vị trí trong top 5 chung cuộc, cô cần đóng góp 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) cho quỹ từ thiện của Miss Universe hoặc những thương hiệu mỹ phẩm, chăm sóc da có liên quan đến cuộc thi.

Sahar Biniaz, đại diện Persia tại Miss Universe 2025.

"Tôi nhận ra những thí sinh khác đang nhận được nhiều sự chú ý đến mức nào tại cuộc thi. Họ luôn nói rằng đây là nơi trao quyền cho phụ nữ, nhưng thực chất lại là một giao dịch tài chính", Sahar Biniaz chia sẻ.

People đã liên hệ với tổ chức Miss Universe để tìm hiểu phản hồi về cáo buộc này. Tuy nhiên, phía cuộc thi chưa có phản hồi.

Cựu Phó chủ tịch Miss USA bị tố quấy rối tình dục nhiều thí sinh

Bộ phim tài liệu cũng nhắc lại bê bối từng gây chấn động Miss USA, cuộc thi thuộc sở hữu của tổ chức Miss Universe. Taylor Hale, cựu thí sinh Miss USA 2021, xuất hiện trong tập đầu tiên để kể lại những trải nghiệm của mình liên quan đến Max Sebrechts, người từng giữ chức Phó chủ tịch Miss USA.

Max Sebrechts và Taylor Hale.

Theo lời Taylor Hale, sau khi đề nghị giúp cô mang trang phục dự thi về phòng khách sạn, Max Sebrechts được cho là đã tự ý bước vào phòng, vuốt tóc, cố gắng hôn và có những hành động tiếp xúc cơ thể khi chưa được cô đồng thuận.

Thời điểm đó, vợ của Max Sebrechts là Crystle Stewart đang đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành Miss USA. Taylor Hale đưa ra cáo buộc vào năm 2022. Ngoài cô, nhiều thí sinh khác cũng tố Max Sebrechts có hành vi quấy rối tình dục, bao gồm việc gửi những tin nhắn mang nội dung nhạy cảm.

Max Sebrechts từng phủ nhận các cáo buộc khi trả lời Business Insider. Tháng 1/2022, tổ chức Miss USA đã miễn nhiệm ông khỏi vị trí lãnh đạo. Trong bộ phim tài liệu, Taylor Hale cho biết cô cố gắng không đổ lỗi cho Crystle Stewart. Tuy nhiên, người đẹp nhấn mạnh rằng những người nắm quyền điều hành cuộc thi có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của các thí sinh.

Mẹ cựu Hoa hậu Mỹ tiết lộ sự việc đau lòng liên quan đến con gái

Năm 2024, Noelia Voigt khiến làng nhan sắc quốc tế chấn động khi bất ngờ tuyên bố từ bỏ danh hiệu Miss USA 2023 dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Do bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật, Noelia Voigt không thể trực tiếp chia sẻ về những trải nghiệm trong thời gian đương nhiệm. Thay vào đó, mẹ cô là bà Jackeline Voigt xuất hiện trong bộ phim tài liệu để kể lại câu chuyện của con gái.

Theo bà Jackeline, trong một lần tham gia diễu hành với tư cách Hoa hậu Mỹ, Noelia Voigt được cho là đã phải đối mặt với hành vi quấy rối từ một nam tài xế khi ở một mình trên xe. Sau sự việc, nàng hậu lập tức chạy ra khỏi chiếc xe và được cho là đã gửi email báo cáo với Laylah Rose, Giám đốc điều hành Miss USA thời điểm đó.

Bà Jackeline và con gái - Noelia Voigt.

Tuy nhiên, theo lời mẹ Noelia Voigt, phản hồi mà con gái bà nhận được lại là: "Những chuyện như vậy vẫn xảy ra" và "Cô phải làm quen với điều đó".

Trong tâm thư gửi cộng đồng sắc đẹp ngày 30/5/2024, Laylah Rose từng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến quấy rối tình dục, môi trường làm việc độc hại và bắt nạt.

"Những hành vi như vậy không được chấp nhận. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng nếu những hành vi đó xảy ra, chúng tôi sẽ lập tức có biện pháp bảo vệ người giữ danh hiệu và cung cấp những nguồn hỗ trợ phù hợp", Laylah Rose khẳng định. Bà cũng phủ nhận việc tổ chức thiếu trách nhiệm trong công tác hỗ trợ Noelia Voigt suốt thời gian đương nhiệm.

Phát ngôn gây tranh cãi của bà Anne Jakrajutatip bị khơi lại

Một trong những bê bối khác được đề cập trong bộ phim tài liệu là đoạn video bị rò rỉ vào năm 2024, liên quan đến bà Anne Jakrajutatip, đồng sở hữu Miss Universe thời điểm đó.

Trong đoạn video được ghi lại tại cuộc họp vào tháng 11/2023, nữ doanh nhân người Thái Lan được cho là đã đưa ra những phát ngôn đi ngược lại thông điệp về sự đa dạng và hòa nhập mà Miss Universe luôn quảng bá.

"Phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn, phụ nữ đã ly hôn... Đây là một chiến lược truyền thông. Bởi vì các bạn hiểu đấy, họ có thể tham gia nhưng không thể chiến thắng. Chúng ta chỉ công bố chính sách đó. Mọi người gọi đó là sự hòa nhập xã hội", bà Anne được cho là đã nói trong đoạn video.

Bà Anne Jakrajutatip.

Phát ngôn này từng gây làn sóng tranh cãi dữ dội, đặc biệt trong bối cảnh Miss Universe liên tục mở rộng điều kiện dự thi, cho phép phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn và có con tham gia tranh tài. Bà Anne Jakrajutatip trước đó khẳng định đoạn video đã bị chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong bộ phim tài liệu, nhiếp ảnh gia Espinoza bác bỏ lời giải thích này và khẳng định chính mình là người trực tiếp ghi hình cuộc họp.

Stephanie Sullivan, người phụ nữ đã kết hôn và có con đầu tiên đăng quang Miss Indiana USA, cũng thừa nhận phát ngôn trên khiến cô từng nghi ngờ về lý do bản thân không được gọi tên vào vòng trong tại Miss USA. Người đẹp cho biết những hoài nghi ấy từng khiến cô rơi vào giai đoạn tinh thần vô cùng tồi tệ sau khi kết thúc cuộc thi.

Hàng loạt cáo buộc được khơi lại vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm, khi Miss Universe chuẩn bị bước sang cột mốc 75 năm. Theo People, tương lai của tổ chức này còn đối mặt với nhiều bất ổn khi hai nhân vật Anne Jakrajutatip và Raul Rocha Cantú đều liên quan đến các lệnh bắt giữ.

Dù nhiều cáo buộc xuất hiện trong bộ phim tài liệu vẫn chưa được xác minh độc lập hoặc đã bị những người liên quan bác bỏ, những tiết lộ mới tiếp tục đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm bảo vệ thí sinh của Miss Universe.

Sau 75 năm xây dựng vị thế trên bản đồ nhan sắc quốc tế, Miss Universe đang đứng trước thách thức lớn khi không chỉ tìm kiếm chủ nhân xứng đáng cho chiếc vương miện, mà còn phải củng cố niềm tin của công chúng đối với những giá trị mà cuộc thi luôn theo đuổi.