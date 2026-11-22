Một chiếc túi giả da giá 158 NDT (khoảng 24 USD) của Starbucks Trung Quốc thu hút sự chú ý khi được so sánh với thiết kế của Loewe. Sản phẩm cho thấy cách thương hiệu cà phê Mỹ mở rộng sang lĩnh vực hàng hóa phong cách sống để tiếp cận người tiêu dùng.

Mẫu túi có tên gọi "Lao lao bao", ra mắt đầu tháng 10, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Sản phẩm có tông nâu caramel, phom mềm, phần miệng rút dây tạo nếp nhún, có thể sử dụng theo kiểu xách tay, đeo vai hoặc đeo chéo.

Theo các bài đánh giá trên mạng xã hội, túi được làm từ chất liệu PU, có trọng lượng nhẹ và sức chứa tương đối rộng. Tuy nhiên, điểm khiến sản phẩm được chú ý không chỉ nằm ở công năng mà còn ở thiết kế gợi liên tưởng đến mẫu Flamenco của nhà mốt Tây Ban Nha Loewe.

Mẫu túi 24 USD mới của Starbucks (trái) và mẫu túi Flamenco dây rút (phải) có giá chênh lệch 151 lần. Ảnh: Weibo, Loewe.

Cả hai sản phẩm đều có phom dáng mềm, miệng túi rút dây và tông màu nâu ấm. Dù vậy, phiên bản của thương hiệu cà phê Mỹ có thiết kế đơn giản hơn, sử dụng chất liệu giả da và hướng đến phân khúc bình dân. Trong khi mẫu Flamenco cỡ trung của Loewe có giá 23.900 NDT (hơn 3.500 USD), túi của Starbucks chỉ có giá 158 NDT, chênh lệch khoảng 151 lần.

Sự tương đồng về kiểu dáng cùng khoảng cách giá lớn khiến người dùng mạng đặt cho sản phẩm biệt danh "Xing yi wei", ghép tên tiếng Trung của Starbucks và Loewe. Một số người xem đây là lựa chọn tiết kiệm nếu yêu thích kiểu dáng túi của thương hiệu xa xỉ nhưng không muốn chi hàng chục nghìn NDT.

Sức hút của sản phẩm còn thể hiện qua tình trạng khan hàng tại một số điểm bán. Một người dùng RedNote cho biết đã ghé 5 cửa hàng mới tìm được túi. Có nơi chỉ nhận được một sản phẩm trong đợt phân phối. Ngoài ra, khách mua còn được tặng các phiếu ưu đãi đồ uống, gồm giảm giá 50% và mua một tặng một.

Sandy Lim, Giám đốc tại tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings ở Hong Kong (Trung Quốc), nhận định chiến lược này phù hợp với nhóm khách hàng nhạy cảm về giá. Họ có xu hướng thắt chặt chi tiêu cho hàng xa xỉ nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác sang trọng thông qua những sản phẩm có thiết kế bắt mắt và mức giá dễ tiếp cận.

Mở rộng từ đồ uống sang hàng hóa lifestyle

Túi 24 USD không phải sản phẩm đầu tiên giúp Starbucks Trung Quốc thu hút sự chú ý ngoài lĩnh vực đồ uống. Trong nhiều năm, thương hiệu liên tục mở rộng danh mục hàng hóa, từ cốc, bình giữ nhiệt đến túi xách, quần áo và đồ chơi sưu tầm.

Đầu năm 2026, doanh nghiệp F&B giới thiệu độc quyền mẫu Spring Woven Bag với hai phiên bản màu nâu và cầu vồng, cùng mức giá 158 NDT. Sản phẩm có thân đan từ sợi tổng hợp, kết hợp quai và viền bằng da nhân tạo PU. Thiết kế này cũng được người dùng mạng nhận xét có nét tương đồng với một số mẫu túi đan của Miu Miu.

Mẫu túi đan Starbucks ra mắt đầu năm nay (trái) với chiếc túi MiuMiu, được nhiều người nhận xét là có vẻ ngoài tương đồng. Ảnh: eBay, MiuMiu.

Trước đó, thương hiệu từng ra mắt nhiều mẫu túi theo mùa và hợp tác văn hóa. Dịp Tết Đoan Ngọ năm 2025, túi quà tặng Ice Shang đi kèm bánh ú lạnh Xingbing Zong gây chú ý với thân trong suốt màu xanh đậm, phủ họa tiết vảy xếp lớp. Sản phẩm được so sánh với dòng túi tote của Longchamp.

Đến dịp 30/4 cùng năm, chuỗi cà phê Mỹ hợp tác với vở vũ kịch Chỉ Thử Thanh Lục, đưa cảm hứng mỹ thuật truyền thống vào hai mẫu túi tote bằng canvas và giả da.

Bên cạnh túi xách, cốc và bình phiên bản giới hạn cũng là nhóm sản phẩm quen thuộc của thương hiệu tại thị trường này. Năm 2019, Cat Paw Cup (cốc chân mèo) ra mắt trong mùa hoa anh đào từng tạo nên cơn sốt. Chiếc cốc thủy tinh hai lớp có phần đáy mô phỏng bàn chân mèo, giá bán ban đầu 199 NDT, nhưng từng được đẩy lên hơn 1.200 NDT trên thị trường bán lại. Nhu cầu lớn trong khi nguồn cung hạn chế khiến nhiều người xếp hàng từ đêm để mua, thậm chí xảy ra tranh cãi tại một số cửa hàng.

Thương hiệu cà phê cũng khai thác sức hút của văn hóa đại chúng thông qua các bộ sưu tập hợp tác. Tháng 12/2025, bộ sưu tập kết hợp với Harry Potter thu hút sự quan tâm khi nhiều mẫu cốc phiên bản giới hạn và gấu bông nhanh chóng hết hàng tại Bắc Kinh, Thượng Hải.

Tháng 5/2026, thương hiệu lần đầu phân phối quần áo tại hơn 460 cửa hàng được lựa chọn trên toàn Trung Quốc. Bộ sưu tập Bearista Town lấy cảm hứng từ chú gấu Bearista, linh vật của Starbucks, gồm áo gile giá 399 NDT, áo phông thêu hình gấu giá 279 NDT và áo khoác có mũ giá 459 NDT. Trước đó, bộ sưu tập được giới thiệu tại một cửa hàng pop-up ở Thượng Hải cùng các mặt hàng như thú nhồi bông, mô hình nhân vật và hộp đồ chơi bí mật.

Áp lực cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc

Việc mở rộng danh mục hàng hóa diễn ra trong bối cảnh thương hiệu F&B Mỹ phải tìm cách duy trì sức hút tại Trung Quốc, nơi các đối thủ nội địa như Luckin Coffee, Manner và M Stand ngày càng phát triển.

Theo nền tảng dữ liệu ẩm thực nội địa Canyin88, Trung Quốc có hơn 260.000 quán cà phê tính đến tháng 10/2026, trong đó các chuỗi thương hiệu chiếm 43%. Mức độ cạnh tranh gia tăng buộc các thương hiệu phải tìm thêm cách tạo khác biệt, thay vì chỉ dựa vào sản phẩm đồ uống và giá bán.

Chiếc túi xanh trong suốt có họa tiết vảy cá của Starbucks ra mắt vào cuối tháng 4 năm ngoái được nhận xét giống dòng túi tote của Longchamp. Ảnh: Joymi.

Tháng 4/2026, Starbucks hoàn tất thương vụ bán 60% cổ phần trong hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Trung Quốc cho Boyu Capital, công ty đầu tư tư nhân của nước này. Thương vụ được cho là có giá trị khoảng 4 tỷ USD.

Theo ông Sandy Lim, việc đẩy mạnh hợp tác, phát triển sản phẩm theo mùa và hàng hóa phong cách sống có thể khiến doanh thu từ một số mặt hàng biến động hơn. Tuy nhiên, chiến lược này giúp thương hiệu tăng nhận diện, thu hút khách hàng và tạo khác biệt trong môi trường cạnh tranh.

Bối cảnh tiêu dùng cũng đặt ra thách thức cho các thương hiệu cao cấp và phân khúc cận xa xỉ. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ tháng 10/2026 chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 1,1% của tháng 9, dù tháng này có kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài một tuần.

Trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng hơn với các khoản chi lớn, những sản phẩm có thiết kế gợi liên tưởng đến hàng hiệu nhưng giá thấp hơn đáng kể có thể trở thành một hướng tiếp cận khách hàng. Thay vì chỉ bán cà phê, thương hiệu đang tìm cách đưa tên tuổi của mình vào nhiều khía cạnh trong đời sống thường ngày.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu thuần của Starbucks giảm 4%, còn 9,1 tỷ USD trong quý IV năm tài chính 2026, kết thúc ngày 27/9. Mức giảm chủ yếu xuất phát từ việc chuyển đổi hoạt động bán lẻ tại Trung Quốc sang mô hình liên doanh được cấp phép.