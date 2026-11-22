Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Đinh Văn Hiệp (SN 1976, ở phường Quy Nhơn Nam) sớm làm quen với âm nhạc dân tộc qua sự hướng dẫn của người cha.

Từ những bài bản đầu tiên, tình yêu với cây đàn nhị dần hình thành, thôi thúc anh theo học chuyên ngành này tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Bình Định, lớp trung cấp dân ca khóa III, niên khóa 1990-1992.

Nghệ sĩ Đinh Văn Hiệp (ngồi trước) biểu diễn đàn nhị cùng dàn nhạc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.N

Anh Hiệp kể: “Trong thời gian học tập, tôi được NSƯT Nguyễn Cung Nghinh trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật diễn tấu đàn nhị. Phương pháp truyền ngón của thầy, kết hợp thực hành thường xuyên giúp tôi từng bước nắm vững kỹ thuật và cách xử lý bài bản. Đây cũng là nền tảng để tôi bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp”.

Từ những bài học đầu tiên ấy, cây đàn nhị trở thành hành trang đưa anh đến với sân khấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế công việc lại đòi hỏi người nhạc công phải linh hoạt, sẵn sàng đảm nhiệm những vị trí khác nhau trong dàn nhạc.

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào làm nhạc công tại Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định. Khi đơn vị thiếu người đệm đàn organ, anh được đồng nghiệp hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản, sau đó tự học, tự rèn luyện để đáp ứng công việc. Từ đó, anh thường xuyên đảm nhiệm chơi đàn organ trong dàn nhạc.

Tuy nhiên, anh chưa bao giờ xem đàn nhị là câu chuyện của quá khứ. Ngoài thời gian phục vụ các chương trình biểu diễn, anh vẫn dành thời gian luyện ngón, ôn lại những bài bản quen thuộc để giữ cảm giác và kỹ thuật diễn tấu.

“Những dịp hội diễn, liên hoan hay cuộc thi chuyên ngành, tôi tập trung tập luyện đàn nhị nhiều hơn để tham gia biểu diễn cùng đồng nghiệp” - anh Hiệp chia sẻ.

Chính sự rèn luyện âm thầm ấy giúp anh có thêm cơ hội khẳng định chuyên môn tại các sân chơi nghệ thuật toàn quốc. Năm 2020, anh giành huy chương bạc tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức. Năm 2023, anh tiếp tục nhận giải thưởng nhạc công đàn nhị xuất sắc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng tại cuộc thi này.

Gần đây nhất, tại Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 tổ chức vào cuối tháng 10, trong chương trình dự thi của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, nhạc công Đinh Văn Hiệp tiếp tục thể hiện tài năng qua 2 tiết mục độc tấu đàn nhị với những bài bản truyền thống như: đoạn trường, cổ bản, hò quảng, kết hợp tác phẩm mới Khát vọng non sông.

Nghệ sĩ Đinh Văn Hiệp (ngồi trước) trong chương trình tổng duyệt của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai chuẩn bị cho Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và sáng tác đương đại đòi hỏi người biểu diễn không chỉ vững kỹ thuật mà còn phải tinh tế trong cách xử lý sắc thái, phát huy nét đặc trưng của tiếng đàn nhị. Nghệ sĩ Đinh Văn Hiệp đã thể hiện tài năng và được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng nhạc công đàn nhị xuất sắc tại cuộc thi trên.

NSƯT Dương Nữ Thùy Dung - Trưởng Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định - nhận xét: Nhạc công Đinh Văn Hiệp có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm trong dàn nhạc của đoàn. Dù nhiều năm đảm nhiệm đàn organ, anh vẫn giữ sở trường đàn nhị.

Để tham gia Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026, anh đã dành nhiều thời gian luyện tập. Sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của anh không chỉ góp phần nâng chất lượng tiết mục mà còn tạo động lực cho đồng nghiệp trẻ.

Những giải thưởng không chỉ ghi nhận tài năng mà còn là thành quả của quá trình tích lũy và miệt mài rèn luyện của nhạc công đã gắn bó với cây đàn nhị hơn hai phần ba cuộc đời.

“Với tôi, niềm vui lớn nhất vẫn là cống hiến cho nghề, được đưa tiếng đàn nhị ngân lên trên sân khấu và góp phần gìn giữ những âm sắc truyền thống trong đời sống hôm nay” - nghệ sĩ Đinh Văn Hiệp tâm sự.