[Video] Bùng nổ cảm xúc, lan tỏa tình yêu văn hóa Việt tại Tán Đa Show 5
Tối 21/11, Tán Đa Show số 5 diễn ra hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc – từ những giai điệu trong trẻo của các nghệ sĩ trẻ, nguồn năng lượng máu lửa của các ban nhạc, đến sự xuất hiện được mong chờ của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Một đêm diễn, nhiều màu sắc âm nhạc. Nhưng phía sau những tiếng vỗ tay, những tiếng reo hò, là một câu chuyện chung: văn hóa Việt đang được tiếp tục kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại.
Mở đầu chương trình là màn Flashmob sôi động, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại khu vực phố đi bộ.
Tiếp nối là những giai điệu tươi sáng của Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh qua Việt Nam những chuyến đi và Tựa như cơn gió.
Đặc biệt, trong phần giao lưu, Lucy Trà Myđã có màn tương tác với khán giả hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cách giao tiếp gần gũi, tự nhiên này mở ra một thông điệp đáng chú ý: âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn có thể trở thành một cách giới thiệu những câu chuyện, những vẻ đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Với thế hệ nghệ sĩ trẻ, tình yêu văn hóa vì thế không chỉ được thể hiện bằng những ca khúc viết về quê hương, mà còn bằng chính cách họ chủ động kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới.
Nếu những tiết mục mở màn mang đến cảm xúc trong trẻo thì The Magma lập tức đẩy nhiệt độ sân khấu lên một nhịp mới.
Theo chia sẻ của Bí Đỏ, Tán Đa Show không chỉ đưa nghệ thuật đương đại đến gần công chúng mà còn tiếp thêm động lực cho những nghệ sĩ trẻ trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.
Nếu The Magma mang đến nguồn năng lượng của tuổi trẻ, Mủn Gỗ lại chọn một con đường khác để kể câu chuyện Việt Nam.
Rock, nhưng không xa rời truyền thống.
Trong các sáng tác của mình, Mủn Gỗ khai thác những câu chuyện dân gian, nhân vật lịch sử, văn hóa tâm linh và vẻ đẹp của nhiều vùng miền đất nước.
Tiếng guitar, tiếng trống hòa cùng tiếng sáo, đàn tranh và phần bè trực tiếp trên sân khấu tạo nên một màu sắc vừa mạnh mẽ, vừa giàu bản sắc.
Những vùng đất, những câu chuyện dân gian, những âm hưởng văn hóa tưởng như chỉ thuộc về ký ức được đưa lên sân khấu bằng ngôn ngữ Rock hiện đại.
Và trong những khoảnh khắc ấy, cảm xúc của khán giả cũng được đẩy lên cao: sự thích thú trước một cách thể hiện mới, xen lẫn niềm tự hào và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.
Đó cũng là cách Mủn Gỗ lựa chọn để đưa di sản đến gần hơn với người trẻ: không áp đặt, không xa cách, mà bắt đầu từ âm nhạc và cảm xúc.
Và rồi, không gian Tán Đa Show thực sự bùng nổ.
Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh trở thành cao trào của đêm diễn.
Ngay khi nữ ca sĩ bước ra sân khấu, tiếng hò reo và cổ vũ từ khán giả lập tức vang lên.
Nhưng sức hút của phần trình diễn không chỉ đến từ âm nhạc.
Giữa những tiết mục, Hoàng Thùy Linh cùng nhóm múa chủ động tương tác, quay lại và selfie cùng khán giả, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và đầy cảm xúc.
Không còn khoảng cách giữa sân khấu và người xem, giữa một nghệ sĩ tên tuổi và những khán giả đứng ngay phía dưới.
Đó chính là tinh thần mà Tán Đa Show theo đuổi. Đó là một không gian nghệ thuật mở, nơi khán giả không chỉ xem mà còn thực sự trở thành một phần của chương trình.
Báo Nhân Dân ghi nhận sau 5 số, Tán Đa Show từng bước tạo dựng một không gian giàu tính tương tác, góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng.
Khép lại đêm diễn, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cùng đại diện BEAT Network đã trao những bó hoa và gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ, ban nhạc đã góp phần tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc.
Một đêm nhạc khép lại, nhưng điểm hẹn vẫn tiếp tục.
Tán Đa Show sẽ trở lại vào những tối thứ Bảy, với định hướng tổ chức 2 số mỗi tháng, tiếp tục đưa âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.
Để mỗi lần dưới tán đa, lại có thêm một câu chuyện được kể, một thanh âm được cất lên và một giá trị văn hóa Việt được lan tỏa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bung-no-cam-xuc-lan-toa-tinh-yeu-van-hoa-viet-tai-tan-da-show-5-post1004598.html