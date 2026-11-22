Một đêm diễn, nhiều màu sắc âm nhạc. Nhưng phía sau những tiếng vỗ tay, những tiếng reo hò, là một câu chuyện chung: văn hóa Việt đang được tiếp tục kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại.

Mở đầu chương trình là màn Flashmob sôi động, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân và du khách tại khu vực phố đi bộ.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn Flashmob sôi động

Tiếp nối là những giai điệu tươi sáng của Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh qua Việt Nam những chuyến đi và Tựa như cơn gió.

Lucy Trà My và Nhật Anh mang đến những giai điệu tươi sáng, giàu cảm xúc

Ca sĩ nhí Nhật Anh lần đầu đến với Tán Đa show

Đặc biệt, trong phần giao lưu, Lucy Trà Myđã có màn tương tác với khán giả hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cách giao tiếp gần gũi, tự nhiên này mở ra một thông điệp đáng chú ý: âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn có thể trở thành một cách giới thiệu những câu chuyện, những vẻ đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sự trở lại của Lucy Trà My với Tán Đa show

Với thế hệ nghệ sĩ trẻ, tình yêu văn hóa vì thế không chỉ được thể hiện bằng những ca khúc viết về quê hương, mà còn bằng chính cách họ chủ động kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới.

Nếu những tiết mục mở màn mang đến cảm xúc trong trẻo thì The Magma lập tức đẩy nhiệt độ sân khấu lên một nhịp mới.

The Magma mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại

Theo chia sẻ của Bí Đỏ, Tán Đa Show không chỉ đưa nghệ thuật đương đại đến gần công chúng mà còn tiếp thêm động lực cho những nghệ sĩ trẻ trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bí Đỏ xuất hiện với phong cách trình diễn mạnh mẽ, giàu năng lượng

Nếu The Magma mang đến nguồn năng lượng của tuổi trẻ, Mủn Gỗ lại chọn một con đường khác để kể câu chuyện Việt Nam.

Rock, nhưng không xa rời truyền thống.

Trong các sáng tác của mình, Mủn Gỗ khai thác những câu chuyện dân gian, nhân vật lịch sử, văn hóa tâm linh và vẻ đẹp của nhiều vùng miền đất nước.

Mủn Gỗ mang màu sắc âm nhạc riêng biệt với những sáng tác khai thác chất liệu văn hóa

Tiếng guitar, tiếng trống hòa cùng tiếng sáo, đàn tranh và phần bè trực tiếp trên sân khấu tạo nên một màu sắc vừa mạnh mẽ, vừa giàu bản sắc.

Mủn Gỗ lần lượt đưa khán giả đi qua những không gian văn hóa khác nhau.

Những vùng đất, những câu chuyện dân gian, những âm hưởng văn hóa tưởng như chỉ thuộc về ký ức được đưa lên sân khấu bằng ngôn ngữ Rock hiện đại.

Và trong những khoảnh khắc ấy, cảm xúc của khán giả cũng được đẩy lên cao: sự thích thú trước một cách thể hiện mới, xen lẫn niềm tự hào và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Đó cũng là cách Mủn Gỗ lựa chọn để đưa di sản đến gần hơn với người trẻ: không áp đặt, không xa cách, mà bắt đầu từ âm nhạc và cảm xúc.

Và rồi, không gian Tán Đa Show thực sự bùng nổ.

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh trở thành cao trào của đêm diễn.

Ngay khi nữ ca sĩ bước ra sân khấu, tiếng hò reo và cổ vũ từ khán giả lập tức vang lên.

Hoàng Thùy Linh mang đến Tán Đa Show những ca khúc gắn với dấu ấn riêng của mình

Nhưng sức hút của phần trình diễn không chỉ đến từ âm nhạc.

Giữa những tiết mục, Hoàng Thùy Linh cùng nhóm múa chủ động tương tác, quay lại và selfie cùng khán giả, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và đầy cảm xúc.

Không còn khoảng cách giữa sân khấu và người xem, giữa một nghệ sĩ tên tuổi và những khán giả đứng ngay phía dưới.

Đó chính là tinh thần mà Tán Đa Show theo đuổi. Đó là một không gian nghệ thuật mở, nơi khán giả không chỉ xem mà còn thực sự trở thành một phần của chương trình.

Báo Nhân Dân ghi nhận sau 5 số, Tán Đa Show từng bước tạo dựng một không gian giàu tính tương tác, góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ cảm xúc sau màn trình diễn

Khép lại đêm diễn, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cùng đại diện BEAT Network đã trao những bó hoa và gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ, ban nhạc đã góp phần tạo nên một đêm diễn giàu cảm xúc.

Những bó hoa là lời tri ân dành cho những người nghệ sĩ đã mang âm nhạc đến gần công chúng

Một đêm nhạc khép lại, nhưng điểm hẹn vẫn tiếp tục. Tán Đa Show sẽ trở lại vào những tối thứ Bảy, với định hướng tổ chức 2 số mỗi tháng, tiếp tục đưa âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Để mỗi lần dưới tán đa, lại có thêm một câu chuyện được kể, một thanh âm được cất lên và một giá trị văn hóa Việt được lan tỏa.