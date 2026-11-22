Bốn tài tử trẻ cùng Bảo Kun kể chuyện “Quạ thần và cây khế” bằng ca diễn cải lương đan xen rap.

Đây là đêm thi thứ hai của Vòng Tăng tốc Gameshow “Tài tử miệt vườn” mùa 6, do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp sản xuất, tiếp tục đặt thí sinh trước thử thách làm mới cách thể hiện.

Bảo Kun vai Quạ thần phối hợp cùng Nguyễn Nhật Trường vai người em trong hoạt cảnh bay đi lấy vàng.

Trong tác phẩm của tác giả Đình Phong, Trần Thanh Cơ đảm nhận vai người anh, Nguyễn Ngọc Như Ý vai chị dâu, Nguyễn Nhật Trường vai người em và Ngô Thị Thảo Ngân vai em dâu. Những tính cách đối lập, tình huống thử thách tình thân tạo cơ hội để từng tài tử thể hiện khả năng xử lý lời ca, lời thoại và tâm lý nhân vật.

Ca sĩ, rapper Bảo Kun hóa thân thành Quạ thần, góp phần dẫn dắt câu chuyện bằng những đoạn rap trẻ trung, sinh động.

Đồng hành cùng thí sinh, rapper Bảo Kun hóa thân thành Quạ thần, góp phần dẫn dắt câu chuyện bằng những đoạn rap. Sự linh hoạt về tiết tấu và cách nhả lời của nghệ sĩ khách mời hứa hẹn tạo nét vui tươi, sinh động, đồng thời kết nối với những câu ca vọng cổ giàu cảm xúc. Qua hình ảnh cây khế, túi ba gang, tác phẩm gợi suy ngẫm về lòng tham, sự nhân hậu và giá trị của tình anh em.

Mở đầu đêm thi, NSƯT Ngọc Huyền và NSƯT Võ Minh Lâm thể hiện một đoạn trong “Ăn khế trả vàng” qua làn điệu Vọng Kim Lang; danh ca Chí Tâm góp phần ca gắn với hình tượng Quạ thần. Hai MC Vũ Mạnh Cường và Ngọc Huyền cũng có màn dẫn chuyện bằng rap, tạo không khí mới mẻ trước phần tranh tài.

Nguyễn Ngọc Như Ý (phía trước), Ngô Thị Thảo Ngân, Nguyễn Nhật Trường thể hiện tính cách của các nhân vật qua lời ca, ánh mắt và điệu bộ trong “Quạ thần và cây khế”.

Từ câu chuyện quen thuộc đến cách kể trẻ trung, “Quạ thần và cây khế” đem đến một đêm thi vừa vui tươi, vừa sâu lắng. Đây cũng là dịp để khán giả dõi theo sự trưởng thành của những giọng ca trẻ trên hành trình tiếp nối tình yêu tài tử, cải lương.