Vấp ngã để trở lại mạnh mẽ hơn

Thất bại trước Thái Lan không chỉ chấm dứt mạch 27 trận bất bại liên tiếp mà còn chấm dứt mục tiêu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Việc triệu tập 3/4 lực lượng nòng cốt vô địch ASEAN Cup 2026 là con dao hai lưỡi với HLV Kim Sang-sik. Ở góc độ tích cực, đội tuyển Việt Nam không mất thời gian để chuẩn bị, trong bối cảnh từ thời điểm hội quân đến khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 kéo dài chưa đầy một tuần lễ. So với các đối thủ tập trung cùng thời điểm, đây là một lợi thế đáng kể. Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều trụ cột gặp vấn đề về thể trạng.

Những Xuân Mạnh, Hoàng Hên, Hai Long, Đình Bắc, Việt Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Tài Lộc... không thể bước vào giải với điểm rơi phong độ cùng nền tảng sung sức như ASEAN Cup 2026. Bản thân các cầu thủ này cũng phải tức tốc bước vào guồng quay của giải chuyên nghiệp, trước khi trở lại đội tuyển để tham dự FIFA ASEAN Cup. Quãng thời gian quá ngắn khiến việc hồi phục không bảo đảm, thậm chí, một số cầu thủ chủ chốt của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương với các mức độ khác nhau.

Hai Long (số 18) trong trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều thay đổi từ 2/3 đến 3/4 lực lượng. Ngoài đẳng cấp cao hơn so với dàn đội hình tham dự ASEAN Cup 2026, nhiều tuyển thủ ở các đội kể trên cũng đạt được trạng thái thể lực sung mãn khi mới ở guồng quay đầu của mùa giải chuyên nghiệp. Đây là một trong những mấu chốt giúp Philippines hay Thái Lan gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, từ phương diện lối chơi đến kết quả.

Dù sao trong cái khó, đội tuyển Việt Nam lại ló cái hay. Trước việc trụ cột hụt hơi sau hàng loạt trận phải căng mình thi đấu, HLV Kim Sang-sik mạo hiểm thử nghiệm nhân sự mới, bộ khung lạ cùng chiến thuật khác biệt. Câu chuyện ứng biến trước đội tuyển Thái Lan là một điểm cộng cho khả năng đối phó với khó khăn tới từ chiến lược gia Hàn Quốc. Có thể, một số tân binh hay cầu thủ ít thi đấu quốc tế vẫn bộc lộ sai lầm. Song nhìn tổng thể lối chơi, bằng đội hình không phải mạnh nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn tạo nên những điểm nhấn tích cực và đáng chờ đợi.

Adou Minh, trung vệ chân ướt chân ráo lên đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay khi được trao cơ hội. Vì thế, Adou Minh không tốn sức ở các pha tranh chấp. Sự nhạy bén của anh giải nguy cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam không ít lần. Williams Minh Hoàng cũng cho thấy triển vọng phát triển. Tiền đạo Việt kiều mới 19 tuổi thể hiện sự năng nổ trong di chuyển, tích cực tham gia vào các tình huống quan trọng trên sân. Điểm Williams Minh Hoàng cần cải thiện chính là cách chọn vị trí trong vòng cấm địa, nhằm khai thác tối đa chiều cao trên 1,9m của mình. Đây là yếu tố mà trung phong trưởng thành từ bóng đá Anh chưa thể phát huy trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.

Song song với hai phát hiện tiềm năng, một số gương mặt gồm Ngô Đăng Khoa, Võ Hoàng Minh Khoa hay Lê Ngọc Bảo chưa tận dụng tốt cơ hội để chứng minh năng lực. Với bối cảnh cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch chất lượng cao ngày càng hiện diện nhiều hơn tại bóng đá Việt Nam, những gương mặt kể trên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh một vị trí thường trực lên đội tuyển trong thời gian tới.