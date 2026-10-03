CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp có tiền vệ Việt kiều Pháp?

Rahni Moreau Nguyễn từng thuộc biên chế Bordeaux B (Pháp)

Được HLV Phan Như Thuật tin tưởng trao cơ hội, Rahni Moreau Nguyen thi đấu khá năng nổ, cho thấy khả năng tranh chấp, đánh chặn và hỗ trợ phòng ngự tốt, đặc biệt là xử lý bóng khéo léo trong phạm vi hẹp.

Đội bóng núi Hồng cũng được xem là điểm đến khá có duyên với các cầu thủ Việt kiều. Trước đó, Lê Viktor và Nguyễn Adou Leygley Minh đều từng khoác áo H. Hà Tĩnh và có những giai đoạn thi đấu đáng chú ý.