Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng lớn sau khi đoạt HCV ASIAD

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh (thứ hai từ phải qua) thưởng nóng cho các VĐV

Sáng 3.10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã tạo nên một trong những trận đấu giàu cảm xúc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung quadrant nữ.

Các cô gái Việt Nam thắng set đầu 15-11 nhưng để đối thủ thắng lại 17-15 ở set 2. Bước vào set quyết định, Việt Nam bị dẫn 2-5 nhưng vẫn kiên trì bám đuổi, san bằng tỉ số rồi vượt lên. Bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam thắng 15-11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại ASIAD 19.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, tấm HCV còn mang lại những phần thưởng xứng đáng cho các VĐV.

Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30.12.2025 của Chính phủ, mức thưởng dành cho VĐV giành HCV tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) là 280 triệu đồng/người.

Ngoài tiền thưởng thành tích một lần, VĐV giành HCV ASIAD còn thuộc diện được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù 20 triệu đồng/người/tháng theo quy định hiện hành. Nếu tính đủ một chu kỳ ASIAD khoảng 4 năm, tương ứng 48 tháng, khoản đãi ngộ này có thể đạt khoảng 960 triệu đồng/VĐV.

Ngay sau chiến thắng trước Thái Lan, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam cũng được Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng 200 triệu đồng, ghi nhận màn trình diễn xuất sắc và tinh thần thi đấu kiên cường của toàn đội.

Ngoài các chế độ ở cấp quốc gia, VĐV còn có thể được nhận tiền thưởng và chế độ đãi ngộ theo quy định của đơn vị chủ quản.

Trong lực lượng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20 có VĐV Nguyễn Thị Yến và HLV Hoàng Thị Thái Xuân của Hà Nội. Theo chính sách của TP. Hà Nội, VĐV Hà Nội giành HCV ASIAD được thưởng 140 triệu đồng. Các chính sách mới dành cho thành viên các đội thể thao Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 25.7.2026.

Bên cạnh khoản thưởng một lần, Nguyễn Thị Yến còn thuộc diện hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù dành cho VĐV Hà Nội đạt thành tích cao. Với HCV ASIAD, mức đãi ngộ là 33,5 triệu đồng/tháng trong chu kỳ Đại hội. Nếu tính đủ 48 tháng, khoản này tương ứng khoảng 1,608 tỉ đồng.

Như vậy, riêng với Nguyễn Thị Yến, tấm HCV ASIAD 20 không chỉ mang lại khoản thưởng thành tích theo quy định của Nhà nước và TP. Hà Nội mà còn giúp cô được hưởng các chế độ đãi ngộ dài hạn dành cho VĐV thể thao thành tích cao.

HLV Hoàng Thị Thái Xuân, người đã cùng các học trò trải qua hành trình đầy cảm xúc để bảo vệ HCV ASIAD, cũng được hưởng chế độ 50% chế độ của VĐV.

Trong đội hình giành HCV cầu mây hôm nay, Thể thao Công an nhân dân (CAND) cũng đóng góp 2 VĐV là Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Hoàng Thị Thu Thảo. Điều này tiếp tục khẳng định sự đóng góp của thể thao CAND vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Chắc chắn thành tích này của các nữ VĐV CAND sẽ được Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao CAND ghi nhận và có mức thưởng xứng đáng.

Những phần thưởng và chính sách đãi ngộ không chỉ ghi nhận thành tích của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam mà còn là sự động viên thiết thực đối với những VĐV đã bền bỉ tập luyện, thi đấu và cống hiến. Đặc biệt trong trận chung kết với Thái Lan, từ những thời điểm bị đặt vào thế khó, các cô gái Việt Nam vẫn không buông xuôi, chiến đấu đến điểm số cuối cùng để mang về tấm HCV đầy cảm xúc cho Đoàn Thể thao Việt Nam.