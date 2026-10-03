Việt Nam vượt Singapore, thăng hạng trong ASIAD 2026, cơ hội có thêm huy chương ngày thi đấu cuối

Hạ Thái Lan, tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng cầu mây tại ASIAD 2026. Ảnh: Dân Trí

ASIAD 2026: Cầu mây mang về Huy chương Vàng thứ 3

Trong trận chung kết nội dung cầu mây nữ 4 người sáng 3/10, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. Việt Nam thắng hiệp đầu 15-11, để Thái Lan gỡ hòa sau khi thắng 17-15 ở hiệp hai, trước khi giành chiến thắng 15-11 ở hiệp quyết định.

Tấm Huy chương Vàng này giúp Việt Nam nâng thành tích lên 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, tổng cộng 25 huy chương.

Trước đó, hai Huy chương Vàng của Việt Nam thuộc về đội kata nữ môn karate và đội cầu mây nữ ở nội dung đôi nữ. Ba Huy chương Bạc thuộc về Đinh Văn Tâm ở wushu tán thủ nam 56kg, Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo thực tế ảo và Nguyễn Thị Tâm ở boxing nữ 51kg.

Với thành tích mới, Việt Nam đứng thứ 19 trên bảng tổng sắp, ngay phía trên Singapore. Singapore hiện có 2 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, tổng cộng 15 huy chương.

Trong nhóm Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Thái Lan đứng thứ 7 với 15 Huy chương Vàng; Malaysia đứng thứ 10 với 9 Huy chương Vàng; Indonesia đứng thứ 14 với 5 Huy chương Vàng; Philippines đứng thứ 16 với 4 Huy chương Vàng.

Ngày thi đấu cuối vẫn còn những cơ hội tranh huy chương

Sau trận chung kết cầu mây, các vận động viên Việt Nam vẫn còn thi đấu ở nhiều môn trong ngày 3/10.

Đáng chú ý là jujitsu, với Ngô Thị Thảo Vân và Nguyễn Thị Minh Vượng tranh tài hạng dưới 63kg nữ, cùng Nguyễn Tiến Triển ở hạng dưới 85kg nam. Các nội dung này bắt đầu từ vòng loại và có các trận chung kết dự kiến vào cuối buổi sáng nếu vận động viên Việt Nam vượt qua các vòng trước.

Ở taekwondo, Lê Tuấn thi đấu hạng dưới 68kg nam, Bạc Thị Khiêm tranh tài hạng trên 67kg nữ và Trần Hồ Nhân Văn thi đấu hạng trên 80 kg nam.

Môn vật cũng có ba vận động viên Việt Nam thi đấu gồm Phạm Như Duy ở hạng 57kg nam, Nguyễn Thị Mỹ Linh ở hạng 53kg nữ và Nguyễn Thị Mỹ Trang ở hạng 57kg nữ.

Trong khi đó, hai vận động viên Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu vòng cuối nội dung cá nhân nam môn golf. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận tranh hạng 9-10 vào buổi chiều. Trận đấu này không còn liên quan đến cuộc đua huy chương.

Như vậy, sau khi hoàn thành mục tiêu giành Huy chương Vàng thứ 3, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn còn cơ hội bổ sung thành tích trong những nội dung đối kháng diễn ra từ sáng đến trưa 3/10.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Việt Nam và các đoàn đứng ngay phía trên không quá xa về số Huy chương Vàng: Việt Nam có 3 Huy chương Vàng, trong khi Qatar đứng thứ 18 cũng có 3 Huy chương Vàng nhưng nhiều hơn 3 Huy chương Bạc. Vì vậy, thứ hạng chung cuộc của Việt Nam vẫn có thể thay đổi trong ngày thi đấu cuối.