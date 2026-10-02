Đội tuyển Việt Nam thắng ngược Pakistan, giành quyền tranh hạng Ba

Hai Long ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng Việt Nam: Hai Long (50'), Hoàng Đức (57'), Đình Bắc (80'), Minh Hoàng (90+1') Pakistan: Ullah Mohib (32'), Ali Akbar (87') Đội hình thi đấu Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Việt Anh (Adou Minh, 79'), Xuân Mạnh, Quang Vinh (Tuấn Tài, 46'), Hoàng Hên, Tiến Anh, Minh Hoàng, Hoàng Đức (Nhật Minh, 81'), Tài Lộc (Đình Bắc, 46'), Hai Long Pakistan: Butt Yousuf, Ullah Mohib (Khan Niazi, 80'), Iqbal Abdullah, Suliman Easan, Shahzad Abdul, Khattak Hayyaan (Kaleem, 67'), Dost Shayak (Nawaz Umair, 46'), Khan Ali Akbar, Rehman Abdul, Arshad Ali (Ghazi, 46'), Zeb Haris.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để bảo đảm vị trí thứ hai bảng B. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Pakistan.

Trong 45 phút đầu, Việt Nam kiểm soát 64% thời lượng bóng và thực hiện 10 pha dứt điểm, nhưng chỉ hai lần đưa bóng trúng đích. Các phương án tấn công chưa tạo được nhiều đột biến, trong khi Tài Lộc, Williams Minh Hoàng và Hai Long chưa tận dụng được những cơ hội có được.

Đáng chú ý, Minh Hoàng có ba tình huống thuận lợi để dứt điểm. Ở phút bù giờ hiệp 1, tiền đạo này thoát xuống sau đường chọc khe của Hoàng Đức, vượt qua thủ môn Butt Yousuf nhưng đưa bóng ra ngoài.

Trong khi đó, Pakistan chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Từ một tình huống mất bóng của Việt Nam ở giữa sân, Ullah Mohib tận dụng sai sót của hàng phòng ngự, thoát xuống đối mặt Lê Giang Patrik và dứt điểm mở tỷ số.

Đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước trong hiệp 1. (Ảnh: VFF)

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang Sik thực hiện những điều chỉnh về nhân sự nhằm tăng sức tấn công. Phan Tuấn Tài được đưa vào sân và nhanh chóng tạo dấu ấn.

Từ đường chuyền dọc biên của Tuấn Tài, Hai Long thoát xuống, xử lý loại bỏ cầu thủ phòng ngự trước khi cứa lòng vào góc xa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bàn gỡ giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu chủ động hơn. Phút 57, Đình Bắc đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm từ khu vực trước vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau khi bị dẫn bàn, Pakistan buộc phải đẩy cao đội hình và để lộ thêm khoảng trống ở phần sân nhà. Đội tuyển Việt Nam tận dụng điều này để tổ chức nhiều tình huống tấn công từ hai biên.

Phút 80, Tuấn Tài tiếp tục góp dấu giày với đường chuyền để Đình Bắc bứt tốc và dứt điểm, nâng tỷ số lên 3-1.

Pakistan rút ngắn cách biệt ở phút 87. Ali Akbar tung cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào lưới đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn. Từ đường chuyền của Đình Bắc, Minh Hoàng dứt điểm ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-2.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 và giành quyền dự trận tranh hạng Ba, gặp Malaysia.