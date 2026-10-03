Cầu mây nữ Việt Nam được thưởng hơn 1,1 tỉ đồng sau tấm Huy chương Vàng ASIAD 20

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Thái Lan trong trận chung kết sáng 3/10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn TTVN trao thưởng "nóng" cho đội tuyển cầu mây nữ.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước màn trình diễn đầy bản lĩnh, quả cảm của các tuyển thủ trong cuộc đối đầu với Thái Lan, một trong những cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới.

Bộ trưởng ghi nhận tinh thần thi đấu, sự nỗ lực và quyết tâm của các vận động viên (VĐV) trong một trận chung kết căng thẳng, kịch tính. Đặc biệt, các cô gái Việt Nam đã duy trì được sự tập trung, khả năng phối hợp và tinh thần không bỏ cuộc ở những thời điểm khó khăn nhất.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, tấm HCV là thành tích rất đáng ghi nhận của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, phản ánh những nỗ lực bền bỉ của các VĐV và Ban huấn luyện trong suốt quá trình chuẩn bị cho Đại hội.

Bộ trưởng đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng "nóng" cho đội tuyển cầu mây nữ nhằm kịp thời ghi nhận, động viên thành tích của các VĐV và Ban huấn luyện.

Bộ cũng gửi lời động viên tới toàn Đoàn Thể thao Việt Nam, mong các VĐV tiếp tục giữ vững tinh thần, nỗ lực hết mình trong ngày thi đấu còn lại của Đại hội, thi đấu vì màu cờ, sắc áo Tổ quốc.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, tấm HCV còn mang lại khoản thưởng lớn cho các tuyển thủ cầu mây Việt Nam.

Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP, mỗi VĐV giành HCV ASIAD được thưởng 280 triệu đồng. Với 4 VĐV trong đội hình gồm Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, tổng mức thưởng theo quy định là 1,12 tỉ đồng.

Ngoài khoản thưởng cho thành tích HCV, các VĐV còn được hưởng chế độ đãi ngộ 20 triệu đồng/người/tháng cho tới kỳ ASIAD tiếp theo.

Trước trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã duy trì thành tích toàn thắng tại nội dung đồng đội nữ 4 người. Ở vòng bảng, Việt Nam lần lượt vượt qua Ấn Độ, Thái Lan và Philippines cùng với tỷ số 2-0 trước khi đánh bại Nhật Bản 2-0 tại bán kết.

Đáng chú ý, cầu mây Việt Nam từng thắng chính Thái Lan 2-0 ở vòng bảng với các tỷ số 17-14, 15-12. Dù vậy, HLV Trần Thị Vui vẫn yêu cầu các học trò quên kết quả này khi bước vào trận tranh HCV, bởi đối thủ chắc chắn có những điều chỉnh cho màn tái đấu.

Ở chung kết, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin và thắng set đầu tiên 15-11. Sang set 2, Thái Lan tạo được lợi thế và có thời điểm dẫn khá sâu. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng 13-13 rồi vượt lên dẫn 14-13.

Trong màn giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng 17-15, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Ở set cuối, đội tuyển Việt Nam tiếp tục rơi vào thế khó khi bị dẫn 2-5. Nhưng Nguyễn Thị My cùng các đồng đội vẫn giữ được sự bình tĩnh, từng bước cân bằng 5-5 trước khi vượt lên dẫn 8-6, 10-8, 12-9 rồi 14-10.

Điểm số quyết định giúp Việt Nam thắng 15-11, qua đó khép lại trận chung kết với chiến thắng 2-1 sau ba set: 15-11, 15-17, 15-11.

Chiến thắng này giúp cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASIAD ở nội dung đồng đội nữ 4 người. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20 sau chức vô địch nội dung đôi nữ, đồng thời mang về HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Tấm HCV càng trở nên ý nghĩa khi chỉ khoảng hai tháng trước ASIAD 20, Việt Nam từng thua Thái Lan trong trận chung kết King's Cup 2026. Tại Đại hội lần này, các học trò HLV Trần Thị Vui đã thắng đối thủ ở cả vòng bảng lẫn trận tranh HCV.