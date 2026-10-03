Ghế nóng: Thực hiện lời hứa

Một chiến thắng trước U.23 Nhật Bản vào tối nay (3-10) sẽ giúp U.23 Hàn Quốc thiết lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên có 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng ASIAD và giúp các cầu thủ xứ kim chi được miễn nghĩa vụ quân sự. Riêng với huấn luyện viên (HLV) Lee Min-sung, trận chung kết này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hồi tháng 1-2026, tương lai của ông trở nên chới với khi U.23 Hàn Quốc chỉ đạt hạng tư ở vòng chung kết U.23 châu Á 2026 và bị người hâm mộ chỉ trích.

Lời xin lỗi người hâm mộ vì đã “thể hiện phong độ và kết quả kém cỏi”, cùng với cam kết sẽ “thể hiện một diện mạo mới tại ASIAD 20” của HLV Lee Min-sung khi ấy giờ đã ứng nghiệm. Trên đường vào chung kết ASIAD 20, U.23 Hàn Quốc lần lượt đánh bại U.23 Qatar, U.23 Saudi Arabia, U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc bằng những màn trình diễn ấn tượng.

U23 Hàn Quốc ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc 2-1 để giành quyền vào chung kết bóng đá nam ASIAD 20. Ảnh: LĐBĐ Hàn Quốc

Từ khi dẫn dắt U.23 Hàn Quốc vào tháng 5-2025, HLV Lee Min-sung luôn chịu áp lực rất lớn bởi kỳ vọng cao của người hâm mộ. Dù vậy, ông luôn có niềm tin tuyệt đối rằng các học trò sẽ bước lên đỉnh cao tại ASIAD 20. "Trong suốt một năm rưỡi qua, những nghi ngờ từ công chúng và người hâm mộ vẫn luôn tồn tại, nhưng tôi tin rằng ASIAD 20 sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thể hiện. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành huy chương vàng và giúp bóng đá Hàn Quốc trở lại vị thế vốn có", HLV Lee Min-sung bày tỏ.

Sự tự tin của HLV Lee Min-sung không phải không có cơ sở. Trong khi U.23 Hàn Quốc mang tới ASIAD 20 "binh hùng tướng mạnh" với quyết tâm vô địch, thì đối thủ lớn nhất U.23 Nhật Bản lại chỉ coi đây là cữ dượt khi cử lứa cầu thủ trẻ tham dự. Sự chênh lệch về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ U.23 Hàn Quốc mang lại lợi thế lớn cho HLV Lee Min-sung.

Một chiến thắng ngay trên đất Nhật Bản sẽ bớt đi những hoài nghi về năng lực của HLV Lee Min-sung. Ngược lại, vấp ngã ở trận đấu đêm nay sẽ đẩy tương lai của ông vào vòng xoáy áp lực dư luận.