Văn Giáo - Đất nước mùa xuân

Triển lãm khai mạc sáng 26/9, kéo dài đến hết 6/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, Văn Giáo là nghệ sĩ điển hình cho sự dấn thân, một người đi đường xa không mệt mỏi. Ông dành cuộc đời để bước đi, quan sát, hít thở cùng vận mệnh đất nước, ghi lại từng nhịp đập của thời đại bằng ngôn ngữ hội họa rực rỡ, tràn trề tính nhân văn.

Tác phẩm "Đồng chí ăn một chút", tranh màu nước năm 1954

Từ một thanh niên yêu hội họa, sau bốn năm học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông đã có tác phẩm quan trọng Tam quan nội Văn Miếu (1939) - mở đầu cho thời kỳ hoạt động nghệ thuật cực kỳ sôi nổi cho đến trước Cách mạng tháng Tám, rồi sau đó trở thành một chiến sĩ thực thụ trên mặt trận văn hóa.

Với chiếc hộp màu bột, giá vẽ di động và tinh thần lao động miệt mài, dấu chân của ông đã in đậm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Từ núi rừng Việt Bắc, cao nguyên Đồng Văn, cho tới vùng mỏ Cẩm Phả hay nhịp cầu Hiền Lương chia cắt hai miền, nơi đâu ông cũng có mặt để ký họa trực tiếp.

Sự nghiệp của Văn Giáo ghi dấu ấn đậm nét ở hai mảng đề tài chính: Lãnh tụ Hồ Chí Minh và vẻ đẹp con người - thiên nhiên Việt Nam. Ông là một trong những họa sĩ đầu tiên vinh dự được trực tiếp gặp và vẽ Bác Hồ. Ánh mắt ông cũng luôn hướng về những điều bình dị: một nụ cười thiếu nhi, cây cầu bắc qua sông, hay nếp nhà sàn tỏa bóng mát.

Tác phẩm "Xây dựng đường Thanh niên", tranh bột màu năm 1959

Một trong những đóng góp quan trọng của Văn Giáo đối với hội họa Việt Nam hiện đại là khẳng định vị thế của tranh bột màu như một ngôn ngữ nghệ thuật độc lập. Ngày nay, khi nhìn lại di sản của Văn Giáo, điều khiến người xem ấn tượng không chỉ là số lượng đồ sộ của tác phẩm hay sự bền bỉ hiếm có của một đời cầm bút vẽ, mà còn là tinh thần lao động nghệ thuật nhất quán.

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố họa sĩ, triển lãm Đất nước mùa xuân là dịp để người yêu nghệ thuật gặp lại những tác phẩm, những miền ký ức và hành trình hội họa của nghệ sĩ đã dành gần trọn cuộc đời để ghi lại vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.