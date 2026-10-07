VAMC có tân Phó Tổng giám đốc

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông An Việt Anh. (Ảnh: Thời báo Ngân hàng)

Việc bổ nhiệm ông An Việt Anh nằm trong quá trình kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của VAMC, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.

Ông An Việt Anh có 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo ông Trần Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC, kinh nghiệm này là nền tảng quan trọng để ông An Việt Anh cùng tập thể Công ty triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng suất lao động.

Trước khi được bổ nhiệm, ông An Việt Anh giữ chức Trưởng Ban Công nghệ thông tin VAMC.

Trên cương vị mới, ông An Việt Anh cho biết sẽ cùng Ban lãnh đạo và các đơn vị của VAMC xác lập cách tiếp cận phù hợp về công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Tân Phó Tổng Giám đốc VAMC nhấn mạnh công nghệ cần gắn với nghiệp vụ, dữ liệu không chỉ phục vụ lưu trữ mà phải tạo ra giá trị; chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công cụ mà còn là thay đổi cách thức quản trị và làm việc.