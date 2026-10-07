Người đàn ông rời phố về quê mở xưởng miến khô

Bỏ phố về quê làm nông sản

Khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông sản xuất miến của gia đình anh Phan Thanh Kỳ (44 tuổi, trú thôn 5, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) luôn có khoảng hơn chục công nhân làm việc. Bên trong xưởng, hệ thống máy móc được bố trí theo dây chuyền tạo nên không khí sản xuất khẩn trương, chuyên nghiệp.

Anh Phan Thanh Kỳ bên những sản phẩm của mình. Ảnh: Kim Long

Chia sẻ về quá trình làm nghề của mình, anh Kỳ cho biết, năm 2008, sau một thời gian làm thuê ở miền Nam, vợ chồng anh quyết định trở về quê lập nghiệp. Nhưng chọn mô hình gì phù hợp và hiệu quả lại là điều không hề dễ dàng. Thế rồi, trong một lần sang làng bên, anh thấy nghề làm miến khô được bà con tận dụng từ những nông sản sẵn có như gạo, ngô, đậu xanh, khoai tây nên quyết định học nghề.

Sau một thời gian học hỏi, nắm chắc kỹ thuật, anh Kỳ vay mượn 30 triệu đồng mua máy móc, thiết bị. Đồng thời, anh dựng một xưởng nhỏ và bắt đầu sản xuất miến, lấy thương hiệu miến An Khang.

Những ngày đầu, cơ sở chỉ có 2 vợ chồng làm việc liên tục. Ban ngày, vợ chồng anh Kỳ tập trung sản xuất; chiều lại tranh thủ tìm kiếm thị trường. Họ đến từng đại lý, cửa hàng tạp hóa, quán ăn để giới thiệu và ký gửi sản phẩm mà mình làm ra.

Những mẻ miến khô mới ra lò được phơi khô trên kệ để chuẩn bị đóng gói. Ảnh: Kim Long

Dù khó khăn, bị không ít nơi từ chối nhưng anh không nản lòng, vẫn kiên trì làm nghề. Nhờ chất lượng của sản phẩm mà cơ sở của anh từng bước tạo dựng được uy tín. Từ những mối hàng nhỏ trong vùng, những gói miến của anh dần được khách hàng biết đến, thị trường dần mở rộng.

Năm 2022, anh và một số người bạn cùng góp vốn thành lập công ty, đầu tư dây chuyền sản xuất miến quy mô lớn, hiện đại hơn và tuyển lao động làm việc theo dây chuyền. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, công ty phải dừng hoạt động do dây chuyền chưa phù hợp với cách vận hành thực tế của cơ sở. Công ty buộc phải trả lại dây chuyền cho nhà sản xuất và chịu khoản lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đứng lên sau thất bại

Sau thất bại đó, anh tự rút ra nhiều bài học cho bản thân nên quyết định làm lại. Lần này, anh tập trung hơn vào chất lượng, an toàn thực phẩm và hoàn thiện quy trình sản xuất. Nguyên liệu được lựa chọn từ những nguồn gạo, nông sản có nguồn gốc rõ ràng.

Gạo, đậu, ngô, khoai tây... sau khi được ngâm, đãi sạch từ 8-24 giờ sẽ được đưa đi xay, hồ hóa tinh bột rồi chuyển qua hệ thống máy tạo sợi. Miến sau khi tạo sợi được đưa vào phòng ủ khoảng 8-12 giờ để tăng độ dai. Tiếp đó, sản phẩm được rửa, sấy và đóng gói. Theo anh, độ dai, mềm của sợi miến được tạo ra từ quá trình ngâm, ủ và xử lý nguyên liệu, không sử dụng hóa chất để can thiệp vào sản phẩm nên rất an toàn.

Khi lượng khách hàng ngày càng tăng, năm 2025, anh Kỳ tiếp tục đầu tư hệ thống tự động hóa với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng. Máy móc hiện đại không chỉ giúp nâng cao năng suất, giảm sức lao động mà còn góp phần kiểm soát tốt hơn các công đoạn sản xuất.

Hiện xưởng của anh đang tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: Kim Long

Hiện cơ sở sản xuất bún, miến, phở khô An Khang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15-16 lao động với thu nhập bình quân mỗi người từ 7- 8 triệu đồng/tháng. Trung bình mỗi tháng, cơ sở tiêu thụ khoảng 45-50 tấn bún, miến, phở khô từ gạo, khoai tây và tinh bột ngô, đậu.

Sản phẩm chủ yếu được cung cấp cho các đại lý, cửa hàng tạp hóa thông qua các đơn đặt hàng. Ngoài ra, cơ sở của anh còn có một lượng khách hàng trực tuyến. Từ thị trường trong khu vực, bún, miến, phở khô của người đàn ông này hiện đã có mặt tại nhiều tỉnh trong và ngoài nước.

Ông Hồ Văn Lợi, Bí thư kiêm Trưởng thôn 5, xã Quỳnh Văn, cho biết cơ sở sản xuất miến của anh Phan Thanh Kỳ đã hình thành từ hàng chục năm nay, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Dù hai vợ chồng anh Kỳ xuất phát từ nông thôn nhưng nhờ ý chí, nghị lực, dám nghĩ, dám làm nên đã rất thành công, trở thành một trong những gương sản xuất, kinh doanh điển hình trên địa bàn.

Hành trình bền bỉ của vợ chồng anh Kỳ cho thấy, nghề truyền thống nếu làm bằng tâm huyết, đồng thời mạnh dạn đổi mới công nghệ, chú trọng chất lượng thì hoàn toàn có thể trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm quê hương.