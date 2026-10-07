Lời nhắn nhủ tổng giám đốc FLC

Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Trịnh Văn Nam khẳng định 25 năm là hành trình được tạo nên bởi nhiều thế hệ. Phía sau những công trình hữu hình đã được dựng xây, những điểm đến được khai phá, những sản phẩm và dịch vụ đem đến với khách hàng là công sức của hàng ngàn con người vững niềm tin, bền ý chí.

“Những con người đã nỗ lực hoàn thành công việc tốt nhất kể cả trong những giai đoạn thử thách ngặt nghèo; nỗ lực cống hiến dẫu cho những cống hiến ấy không phải lúc nào cũng được biết tới rộng rãi”, ông Nam viết trong tâm thư.

Theo CEO FLC, 25 năm là một dấu mốc để tập thể doanh nghiệp trân trọng những gì đã được dựng xây, đồng thời cũng là điểm bắt đầu để mỗi người suy nghĩ về phần việc mình có thể tiếp tục làm tốt hơn cho chặng đường phía trước.

“Để tiếp tục nối dài hành trình 25 năm, FLC không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Những thay đổi lớn không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những bước đi lớn, mà khi mỗi người cùng làm tốt hơn một việc mình đang làm hôm nay, những điều nhỏ ấy, được thực hiện đều đặn và cùng nhau, sẽ tạo nên những chuyển động có ý nghĩa cho cả hệ thống”, thông điệp nêu.

Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Trịnh Văn Nam (bên trái). Ảnh: FLC.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã có những chia sẻ về hành trình 25 năm của doanh nghiệp.

“25 năm FLC (25/10), doanh nghiệp có khi khó khăn, có khi thuận lợi, có những thất bại, có những thành công. Có những việc làm được, có những việc chưa làm được, nhưng tất cả đều có công sức và nỗ lực không ngừng của những người đã và đang đồng hành”, ông Quyết viết trên trang Facebook cá nhân.

Nhìn lại giai đoạn vừa qua, Cựu Chủ tịch FLC dành lời cảm ơn anh chị em đồng nghiệp vì những năm tháng luôn cùng nhau cố gắng. “Chúng ta tiếp tục hành trình”, ông Quyết nhắn nhủ.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Facebook nhân vật.

Năm 2001, CTCP Tư vấn quản lý và Giám sát đầu tư (SMiC), tiền thân của FLC ra đời. Năm 2010, sự sáp nhập của các công ty thành viên đã cho ra đời CTCP Tập đoàn FLC, đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Từ đây, FLC mở rộng hoạt động, tập trung đẩy mạnh sang bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và hàng không vào 2019, tạo nên tên tuổi trên thị trường. Ông Quyết giữ vai trò Chủ tịch HĐQT FLC cho đến đầu năm 2022. Sau đó, ông vướng vào lao lý và rời chức.

Tới tháng 5/2026, FLC tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại đại hội, ông Quyết xuất hiện sau khoảng 4 năm vắng bóng.

Tuy nhiên, trong danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT FLC nhiệm kỳ 2026-2031 không có tên ông Trịnh Văn Quyết. Đây cũng là vấn đề được khá nhiều cổ đông quan tâm.

Lãnh đạo FLC cho biết việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức danh quản trị, điều hành đều phải tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, việc ông Quyết có trở lại tham gia HĐQT FLC hay không, còn phải phụ thuộc vào quyết định của đại hội đồng cổ đông và mong muốn của cá nhân nhà sáng lập này.

Lãnh đạo FLC cũng nhấn mạnh ông Trịnh Văn Quyết là nhà sáng lập, cổ đông lớn nên có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, xây dựng thương hiệu tập đoàn.