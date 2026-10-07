Tốc độ tăng lãi suất tiền gửi đang chậm lại, Ngân hàng Nhà nước giữ nhịp ổn định cuối năm

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Lãi suất tiền gửi tăng chậm lại nhờ đâu?

Chiều 7/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động ngân hàng quý III/2026. Theo Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà, trong 9 tháng đầu năm, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Giá dầu tăng cao, chuỗi cung ứng đứt gãy khiến nhiều ngân hàng trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát, một số nước đã điều chỉnh tăng lãi suất. Những diễn biến này tạo áp lực không nhỏ lên điều hành CSTT của các nền kinh tế mới nổi, có độ mở lớn như Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, lãi suất tiền gửi trong nước vẫn chịu áp lực tăng theo xu hướng chung. Tính đến ngày 20/9/2026, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,38%/năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, Phó Thống đốc nhấn mạnh điểm đáng chú ý: "Với các giải pháp trên, tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại và mặt bằng lãi suất về cơ bản đang xoay quanh mặt bằng mới".

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước - tương ứng quy mô tín dụng tăng thêm khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025. Về cơ cấu, đến cuối tháng 8/2026, tín dụng cho nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 70,11%.

Để đạt được kết quả này, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cơ quan này giữ nguyên các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất chung để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. NHNN cũng có công văn chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, yêu cầu tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của từng ngân hàng để khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Một biện pháp trực tiếp hơn là NHNN tổ chức làm việc với các ngân hàng thương mại, yêu cầu giảm lãi suất tiền gửi đối với các giao dịch phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, cũng như giảm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất cho vay.

Còn các NHNN khu vực được chỉ đạo tổ chức họp với chi nhánh ngân hàng thương mại kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất theo chỉ đạo. Song song, NHNN điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu CSTT, kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD khi cần thiết.

Ngày 25/9/2026, NHNN còn ban hành Công văn 8839/NHNN-TD, yêu cầu 18 ngân hàng thương mại báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất định hướng triển khai thời gian tới, làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục thực hiện chương trình.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo.Ảnh: NHNN

Định hướng điều hành những tháng cuối năm

Nhìn về những tháng cuối năm, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết NHNN sẽ tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác. Qua đó nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo ông, giai đoạn cuối năm thường là thời điểm nhu cầu vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng gia tăng, trong khi lạm phát vẫn tiềm ẩn áp lực tăng do biến động giá hàng hóa thế giới, đặt ra bài toán phải cân đối hài hòa giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát rủi ro lạm phát.

Về điều hành lãi suất, NHNN khẳng định sẽ điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu CSTT. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường cũng như của từng TCTD, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại khi cần thiết. Đây được xem là cách tiếp cận "bám sát từng đơn vị" nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp tăng lãi suất cục bộ, tránh để mặt bằng lãi suất chung bị xáo trộn.

Đối với điều hành tín dụng, các tổ chức tín dụng tiếp tục được chỉ đạo tăng trưởng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

NHNN cũng khuyến khích các TCTD áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn mà vẫn bảo đảm an toàn hệ thống.

Về điều hành tỷ giá, trước áp lực từ những diễn biến phức tạp, khó lường trên thị trường quốc tế cùng thách thức trong nước, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài, phối hợp đồng bộ các công cụ CSTT nhằm ổn định thị trường ngoại tệ - qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Về thị trường vàng, NHNN cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhằm ổn định thị trường này trong thời gian tới.