Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn: Phường Mỹ Trà cần rà soát quy hoạch, tạo động lực phát triển mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với UBND phường Mỹ Trà.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Mỹ Trà đạt nhiều kết quả tích cực trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, với 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch; hơn 36.000 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt hơn 91%.

Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ đến 13 khu phố. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt gần 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt hơn 99%. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Tại buổi làm việc, phường Mỹ Trà nêu những khó khăn trong phát triển du lịch; cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn tại Trạm Y tế còn hạn chế. Việc tích hợp một số giấy tờ, tiện ích trên ứng dụng VNeID chưa đạt yêu cầu.

Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, hạ tầng kết nối giao thương phục vụ phát triển du lịch; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho Trạm Y tế. Phường cũng đề xuất tháo gỡ một số khó khăn trong thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và tổ chức khám sức khỏe cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị phường Mỹ Trà tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tăng cường liên kết vùng, rà soát các quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới, tạo sự kết nối và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương triển khai hiệu quả các nghị quyết trọng tâm của tỉnh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp kỹ năng số và chính sách.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, văn thư, lưu trữ, số hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ phường Mỹ Trà giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.