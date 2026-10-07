Elon Musk tự làm chip

Elon Musk viết trên X rằng sẽ tự xây dựng và vận hành nhà máy chip. Ảnh: Reuters.

Elon Musk cho biết đế chế kinh doanh của ông sẽ tự xây dựng và vận hành Terafab. Thông tin này dập tan những đồn đoán rằng TSMC, hãng sản xuất chip hàng đầu thế giới, có thể tham gia điều hành dự án sản xuất chip đầy tham vọng.

Terafab là dự án của Musk nhằm bước chân vào lĩnh vực sản xuất chip phục vụ các công ty của ông như Tesla và SpaceXAI. Trước đó, Musk từng cho biết đang thảo luận với TSMC.

Tuy nhiên, vị tỷ phú đã làm rõ thông tin trong bài đăng trên X hôm 7/10. Ông chỉ cân nhắc duy nhất nội dung TSMC có thể thuê lại một phần khu đất dự kiến xây Terafab, chứ không tham gia vận hành dự án.

“Có thể TSMC sẽ thuê lại một phần Terafab nếu họ muốn, nhưng không hơn thế”, Musk viết để phản hồi một video được đăng trên mạng xã hội của ông. TSMC chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận qua email của Bloomberg.

Hãng sản xuất chip Mỹ Intel đang hỗ trợ các công ty của Musk phát triển công nghệ sẽ được sử dụng bên trong Terafab. Cơ sở này được kỳ vọng cung cấp các loại chip bán dẫn tiên tiến cho hệ sinh thái doanh nghiệp của Musk, từ hoạt động sản xuất ô tô và robot của Tesla đến SpaceXAI, tập đoàn hợp nhất các công nghệ vũ trụ của SpaceX và nhóm xAI phát triển Grok.

Ngày 7/10, Musk nhấn mạnh rằng các công ty của ông sẽ “tự xây dựng và vận hành nhà máy”.

Về phía TSMC, hãng đang cân nhắc xây dựng một khu phức hợp sản xuất chip quy mô lớn tại Texas, theo Bloomberg. Công ty có những khách hàng lớn tại Mỹ như Nvidia và Apple, đồng thời đang mở rộng cơ sở sản xuất tại quốc gia này.

Nếu TSMC quyết định mở rộng hoạt động tại Texas, động thái này sẽ tiếp tục bổ sung năng lực và chuyên môn sản xuất chip đang phát triển tại bang. Hiện Samsung cũng đang xây dựng một nhà máy tại đây, bên cạnh dự án Terafab của Musk.

Theo The Investing, cổ phiếu ADR của TSMC giảm 1,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 7/10. Trong khi đó, cổ phiếu Intel, trước đó đã giảm 3,2% ngày 6/10 do lo ngại bị gạt khỏi dự án, tăng 1,6% trước khi thị trường mở cửa. CEO Intel Lip-Bu Tan cũng nói rằng công ty vẫn sẽ tiếp tục tham gia dự án.

Terafab là liên doanh giữa Tesla và SpaceX tại hạt Grimes, bang Texas. Mục tiêu dự án đạt công suất tính toán AI hơn 1 terawatt mỗi năm để phục vụ robot Optimus và Cybercab của Tesla, cũng như các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian của SpaceX và xAI.

Dự án có khoản đầu tư ban đầu 16,8 tỷ USD. Tổng chi phí tiềm năng cho tất cả các giai đoạn có thể lên tới 119 tỷ USD, với kế hoạch tuyển ít nhất 3.000 nhân viên.

Intel tham gia dự án vào tháng 4 với tư cách đối tác sản xuất duy nhất được công bố, sử dụng tiến trình 14A thế hệ mới của hãng, cũng là công nghệ duy nhất được xác định cho cơ sở này.

Thông tin liên quan đến TSMC xuất hiện vào tuần trước. Bản tin Culpium cho biết hãng sản xuất chip đang cân nhắc sử dụng Terafab làm khách hàng chủ chốt cho một nhà máy bán dẫn tương lai tại Texas. Musk xác nhận các cuộc thảo luận này vào ngày 3/10, viết rằng đó “chỉ là những cuộc thảo luận, nhưng có thể sẽ có kết quả”.