Kinh tế Hà Nội tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, kinh tế Thủ đô ghi nhận đà phục hồi và tăng tốc qua từng quý. GRDP 9 tháng đầu năm ước tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III, GRDP tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và cũng là mức cao nhất trong các quý.

Kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026.

Nhiều động lực tăng trưởng được củng cố

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của kinh tế Thủ đô, tăng 9,14%, đóng góp 6,15 điểm % vào tăng trưởng chung và cao hơn 0,45 điểm % so với mức tăng của cả nước. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, đóng góp 1,81 điểm %, trong khi nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,54%.

Hoạt động đầu tư tiếp tục tạo thêm động lực cho tăng trưởng hai con số. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước địa phương đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 81,2%, góp phần thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%, hoàn thành 90,4% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại nội địa tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của khu vực dịch vụ. Trong 9 tháng, Hà Nội đón gần 6,9 triệu lượt khách, tăng 24,3%, trong đó khách quốc tế tăng 25,7%. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước đạt 567,6 nghìn tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán năm; tín dụng ngân hàng tăng 14,08%, trong khi nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,49%.

Thị trường lao động tiếp tục có chuyển biến tích cực khi thành phố giải quyết việc làm cho 161 nghìn lao động, đạt 94,1% kế hoạch. Những kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng của Hà Nội đang được củng cố, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Tạo đà cho quý IV/2026

Trên nền tảng kết quả 9 tháng đầu năm 2026, TP. Hà Nội tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy những động lực có khả năng tạo giá trị gia tăng trực tiếp trong quý IV.

Trọng tâm trước hết là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy ngành xây dựng và tạo sức lan tỏa tới các lĩnh vực liên quan. Báo cáo đề xuất tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn mỏ vật liệu xây dựng và thanh quyết toán; đẩy nhanh khối lượng thi công các công trình trọng điểm như Vành đai 4, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và hệ thống hồ điều hòa chống ngập.

Để nâng cao hiệu quả giải ngân, cần lập danh mục riêng các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong 3 tháng cuối năm; định kỳ kiểm đếm khối lượng xây lắp, nghiệm thu và thanh toán. Nguồn lực được đề xuất điều chuyển từ các dự án không còn khả năng giải ngân sang những dự án có mặt bằng và điều kiện thi công. Đồng thời, thành phố cần chủ động điều phối nguồn vật liệu theo danh mục dự án trọng điểm, tăng cường liên kết cung ứng với các địa phương lân cận.

Trong lĩnh vực thương mại, Hà Nội được đề xuất triển khai các tuần lễ, tháng khuyến mại tập trung quy mô lớn dịp cuối năm, tăng liên kết giữa các trung tâm thương mại và chuỗi siêu thị, đồng thời gắn mua sắm, ẩm thực với phát triển kinh tế đêm. Thành phố cũng cần phát huy lợi thế về hạ tầng và nhân lực số, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử lớn.

Đối với công nghiệp, trọng tâm là hỗ trợ các ngành chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động và đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào vận hành. Hà Nội cũng được định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ưu đãi, giảm chi phí đầu vào và tăng liên kết với doanh nghiệp FDI.

Bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn cho sản xuất tiếp tục là một trong những điều kiện quan trọng. Thành phố cần phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện, trạm biến áp; đồng thời xây dựng phương án ưu tiên phân bổ năng lượng khi xảy ra quá tải cục bộ.

Logistics cũng được xác định là lĩnh vực cần tiếp tục phát huy dư địa tăng trưởng. Thành phố cần đẩy nhanh các trung tâm logistics, cảng cạn và hệ thống kho bãi trung chuyển gắn với thương mại điện tử; tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất logistics, tăng kết nối giao thông với các tỉnh lân cận và khai thác hiệu quả các tuyến vận tải đường thủy nội địa.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội tiếp tục kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường. Báo cáo đề xuất tăng cường giám sát biến động giá vật liệu xây dựng, nhà ở, điện nước và nhiên liệu vận tải; chủ động điều phối cung - cầu, hạn chế nguy cơ tăng giá dây chuyền trong quá trình đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Công tác quản lý thị trường cũng được tăng cường, tập trung xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá trong những tháng cao điểm cuối năm và mùa mua sắm Tết.

Với đà tăng trưởng được củng cố qua từng quý, nhiều động lực từ đầu tư, dịch vụ, thương mại, công nghiệp và hạ tầng đang tiếp tục được phát huy. Việc tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử và logistics được kỳ vọng tạo thêm động lực để kinh tế Hà Nội tăng tốc trong quý IV, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.