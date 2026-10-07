Transimex (TMS) hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 1.848 tỷ đồng

Phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Transimex (mã ck: TMS) vừa thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 1.848 tỷ đồng.

Trước đó, Transimex dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/09. Đối với cổ tức bằng tiền mặt, công ty đã chi 92,4 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận 500 đồng.

Bên cạnh đó, Transimex dự kiến phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Transimex.

Theo báo cáo kết quả phát hành, Transimex đã phân phối thành công hơn 12 triệu cổ phiếu cho 974 cổ đông. Trong đó, 663 cổ phiếu lẻ được xử lý và hủy. Đợt phát hành kết thúc ngày 28/09 và số cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong tháng 10.

Sau phát hành, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Transimex tăng từ hơn 172,7 triệu cổ phiếu lên hơn 184,8 triệu cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 1.727 tỷ đồng lên hơn 1.848 tỷ đồng.

Lãi quý II tăng bằng lần

Về bức tranh tài chính, theo báo cáo kinh doanh hợp nhất quý II/2026, công ty Transimex đem về hơn 958 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 167,2 tỷ đồng, tăng 13,2%. Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 18,9 tỷ đồng, giảm 18,8%, trong khi phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 39,6%, lên hơn 74,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý nhất là khoản thu nhập khác khi tăng đột biến từ khoảng 1 tỷ đồng cùng kỳ lên 412,3 tỷ đồng trong quý II/2026. Nhờ đó, Transimex báo lãi sau thuế hơn 316,4 tỷ đồng, gấp khoảng 3,2 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Transimex đạt hơn 1.744 tỷ đồng, tăng 11,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 414,2 tỷ đồng, tăng tới 148,9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Transimex đạt gần 8.836,2 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn tổng tài sản với 36% là tài sản cố định đạt hơn 3.181,7 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả gần như đi ngang so với đầu năm, ở mức 3.182 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính đạt hơn 1.960 tỷ đồng, chiếm khoảng 61,6% tổng nợ phải trả.