V (BTS) làm ấm lòng người hâm mộ và BTS

Trong buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ WORLD TOUR ARIRANG tại Arlington, Mỹ, V đã trình diễn lời bài hát Please trong album bằng ngôn ngữ ký hiệu cho một fan bị khiếm thính. Anh truyền tải lời bài hát bằng những cử chỉ lớn, biểu cảm để ngay cả những khán giả không nghe được cũng có thể cùng thưởng thức buổi biểu diễn.

V bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu sau khi nhìn thấy một tấm biển do một fan giơ lên, trên đó viết bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh: "Tôi bị điếc nhưng tôi có thể CẢM NHẬN được ÂM NHẠC". Sau hành động của V, fan đó đã đăng tải khoảnh khắc lên mạng xã hội kèm theo lời nhắn: "Yêu anh là quyết định tuyệt vời nhất".

Trước đây, V đã từng giao tiếp với người hâm mộ khiếm thính thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Vào tháng 6/2020, trong khi BTS tham gia chương trình Dear Class of 2020, anh đã sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để chúc mừng và động viên bằng cách giơ cả hai tay lên và lắc sang hai bên. Trong quá trình quảng bá cho đĩa đơn Butter vào tháng 5/2021, anh đã sử dụng cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu cho từ "butter" (bơ), đặt ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên lòng bàn tay trái.

Tại concert ARIRANG, V cũng thể hiện các động tác ngôn ngữ ký hiệu trực quan đại diện cho lời bài hát Into the Sun, và cũng đã được ghi lại hình ảnh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong các cuộc phỏng vấn. Hơn nữa, trong một buổi phát sóng trực tiếp trên Weverse vào tháng 8/2026, V đã chia sẻ rằng, thính lực tai trái của anh chỉ hoạt động ở mức 30% so với tai phải trong hai năm rưỡi qua, đòi hỏi phải thường xuyên đến bệnh viện và dùng thuốc.

Trong khi đó, BTS nhận được đề cử ở các hạng mục "Nhóm nhạc xuất sắc nhất", "Bài hát của năm" và "Nhóm nhạc K-pop xuất sắc nhất" tại lễ trao giải "MTV Video Music Awards". Lễ trao giải "MTV Video Music Awards" sẽ được tổ chức vào ngày 27/9, tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles, Hoa Kỳ và sẽ được phát sóng trực tiếp trên CBS và Paramount+.