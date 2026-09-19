Rihanna cùng con trai xuất hiện trên sân khấu concert của A$AP Rocky

Rihanna gây chú ý khi cùng con trai Riot xuất hiện trên sân khấu trong đêm diễn của A$AP Rocky tại Copenhagen, Đan Mạch. Khoảnh khắc gia đình ngọt ngào này càng khiến người hâm mộ mong chờ ngày nữ ca sĩ chính thức trở lại với âm nhạc.

Tối 18/9, trong chặng châu Âu của Don’t Be Dumb World Tour, A$AP Rocky mang đến một khoảnh khắc đặc biệt cho khán giả tại Copenhagen. Khi rapper người Mỹ trình diễn ca khúc Lord Pretty Flacko Jodye 2, Rihanna bất ngờ xuất hiện trên sân khấu cùng con trai Riot Rose.

Trong những đoạn video do khán giả ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, Rihanna ôm cậu bé 3 tuổi trên tay, vừa mỉm cười vừa dùng điện thoại ghi lại phần trình diễn của bạn đời. Nữ ca sĩ diện trang phục đen đồng điệu với A$AP Rocky, trong khi Riot xuất hiện với bộ đồ mặc nhà màu xám thoải mái.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành phần trình diễn Lord Pretty Flacko Jodye 2, A$AP Rocky trao micro cho con trai. Riot sau đó dùng micro để gửi lời cảm ơn tới khán giả đã đến tham dự đêm nhạc.

Khoảnh khắc cậu bé đứng trước hàng nghìn khán giả nhanh chóng thu hút sự chú ý. Rihanna và A$AP Rocky cùng nở nụ cười khi chứng kiến màn tương tác đáng yêu của con trai. Trước khi khép lại đêm diễn, A$AP Rocky cũng gửi lời chào tới người hâm mộ: "Mọi người hãy về nhà an toàn, chúc ngủ ngon!".

Đây không phải lần đầu Riot xuất hiện tại một buổi diễn của cha. Hồi tháng 6, Rihanna và con trai từng có mặt tại concert của A$AP Rocky ở Kia Forum, Los Angeles. Khi đó, nam rapper dành lời chào đặc biệt cho con trai từ trên sân khấu.

"Riot Rose, chào con. Bố yêu con", A$AP Rocky nói trong đoạn video được khán giả ghi lại. Riot khi ấy đứng phía dưới sân khấu, hướng mắt về phía cha và vẫy tay đáp lại, trong khi Rihanna ghi lại khoảnh khắc của hai cha con.

Rihanna và A$AP Rocky hiện có ba người con gồm RZA, 4 tuổi, Riot Rose, 3 tuổi và con gái Rocki, 1 tuổi. Cặp đôi nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trong những dịp đặc biệt. Năm 2025, RZA và Riot cũng cùng mẹ xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim Smurfs ở Los Angeles.

Sự xuất hiện của Rihanna trên sân khấu lần này đặc biệt được quan tâm bởi nữ ca sĩ đã có một thời gian dài hạn chế hoạt động âm nhạc để tập trung cho Fenty Beauty cùng các dự án trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh.

Dù Rihanna chưa chính thức công bố thời điểm trở lại sân khấu với tư cách nghệ sĩ biểu diễn, những động thái gần đây của cô và A$AP Rocky tiếp tục khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.

Hồi tháng 8, A$AP Rocky từng tiết lộ Rihanna đang làm việc trong phòng thu và “đang nấu” những sản phẩm âm nhạc mới. Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý bởi người hâm mộ đã chờ đợi album tiếp theo của Rihanna trong nhiều năm.

Vì vậy, khoảnh khắc nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu tại Copenhagen không chỉ đơn thuần là màn tương tác đáng yêu giữa một gia đình nghệ sĩ. Đây còn là một trong những lần hiếm hoi Rihanna trở lại không gian biểu diễn trước công chúng trong thời gian gần đây, qua đó tiếp tục làm dấy lên sự tò mò về kế hoạch âm nhạc tiếp theo của cô.

Ở tuổi 38, Rihanna vẫn duy trì sức hút lớn dù chưa trở lại với một album mới. Trong khi đó, A$AP Rocky đang tiếp tục chuyến lưu diễn Don’t Be Dumb World Tour tại châu Âu. Sự đồng hành của Rihanna và các con trong những đêm diễn của nam rapper cho thấy gia đình nhỏ của họ ngày càng thường xuyên xuất hiện bên nhau trước công chúng.