'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' năm 2026 có khối tài sản và thu nhập khủng

Lingling sinh năm 1995, mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan, biết 4 thứ tiếng. Cô bắt đầu được biết đến tại Thái Lan sau khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, trước khi gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên.

Cha là người Hong Kong (Trung Quốc), còn mẹ đến từ tỉnh Kalasin, Thái Lan. Nữ diễn viên 31 tuổi sinh ra và lớn lên ở quê nội, mãi đến năm 17 tuổi mới chuyển đến xứ chùa vàng. Nhờ đó, cô thành thạo tiếng Quảng Đông, tiếng Quan thoại, tiếng Anh và tiếng Thái.

Lingling Sirilak Kwong đồng thời dẫn đầu hai bảng xếp hạng "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026" và "Nữ diễn viên Thái Lan đẹp nhất năm 2026".

Lingling tốt nghiệp Trường Trung học Kalasin Pittayasan, rồi lấy bằng cử nhân ngành du lịch tại Cao đẳng Quốc tế Quản lý Du lịch thuộc Đại học Khon Kaen (top 9 trường đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu Thái Lan).

Năm thứ 3 đại học, Lingling tham gia cuộc thi Hoa hậu Khon Kaen năm 2016 và giành giải Á hậu 1, cùng giải phụ Người đẹp ăn ảnh. Hai năm sau, cô đăng quang cuộc thi sắc đẹp Miss Khao Suan Kwang tỉnh Khon Kaen. Đây là bước đệm giúp cô bước chân vào ngành giải trí Thái Lan.

Lingling được ký hợp đồng làm diễn viên của Channel 3, với vai diễn đầu tay là Ling trong My Forever Sunshine. Năm 2022, Lingling nhận vai chính Makkali trong Makkali The Love Tree. Bộ phim giúp Lingling trở thành sao hạng A của Thái Lan là The Secret of Us (2024).

Thành công trong nghiệp diễn giúp Lingling nằm trong nhóm nghệ sĩ có giá trị thương mại cao hàng đầu showbiz Thái Lan. Cô không chỉ được Dior chọn làm đại sứ thương hiệu mà còn là đại diện đầu tiên của hãng ô tô Trung Quốc BYD tại Thái Lan. Danh mục quảng cáo của cô trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hàng xa xỉ cao cấp, ô tô, mỹ phẩm cho đến bất động sản. Cô cũng được các tạp chí hàng đầu săn đón như Vogue Hong Kong, Vogue Thái Lan...

Từ phim ảnh, Lingling dần mở rộng hoạt động sang thời trang, quảng cáo và kinh doanh, đồng thời xuất hiện trong nhiều sự kiện và các hoạt động giao lưu với người hâm mộ. Năm 2026, tên tuổi của nữ diễn viên tiếp tục được chú ý khi cô giành danh hiệu “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2026” với hơn 22 triệu phiếu bầu trong cuộc bình chọn dành cho cư dân mạng toàn cầu của Netizens Choice Magazine. Cô cũng được vinh danh là “Nữ diễn viên đẹp nhất Thái Lan năm 2026”, trở thành người đầu tiên trong lịch sử cuộc thi sở hữu cả hai danh hiệu trong cùng một năm.

Năm 2026, cô được bình chọn là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” với hơn 22 triệu phiếu từ cư dân mạng toàn cầu.

Bên cạnh cát-xê đóng phim, quảng cáo và sự kiện, cô còn đứng tên cổ đông tại 4 doanh nghiệp và tự xây dựng thương hiệu thời trang riêng. Những số liệu kinh doanh được công bố tại Thái Lan vì thế phần nào cho thấy quy mô các hoạt động thương mại gắn với nữ diễn viên.

Tổng cộng, 4 doanh nghiệp này đạt khoảng 344 triệu baht (khoảng 269 tỷ đồng) doanh thu trong năm 2025, với 34,3 triệu baht (khoảng 28 tỷ đồng) lợi nhuận ròng.

Tuy nhiên, đây là tiền của doanh nghiệp, không phải số tiền Lingling trực tiếp kiếm được. Thu nhập thực tế của cô còn phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu, tiền lương, thù lao và việc doanh nghiệp có chia lợi nhuận cho cổ đông hay không.

Ngoài việc góp vốn vào các doanh nghiệp, Lingling còn tự xây dựng thương hiệu thời trang Always Wonder.

Cô có niềm đam mê với kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh thời trang.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Singapore, nữ diễn viên cho biết cô đã ra mắt thương hiệu, tổ chức cửa hàng tạm thời tại Siam Paragon và nhận được phản hồi tích cực. Thương hiệu sau đó tiếp tục mở rộng từ bán hàng trực tuyến sang các cửa hàng tạm thời tại một số trung tâm thương mại ở Bangkok.

Diễn xuất vẫn là một trong những nguồn thu quan trọng đưa Lingling trở thành gương mặt nổi bật của dòng phim tình cảm tại Thái Lan. Cô được biết đến rộng rãi sau khi đóng The Secret of Us cùng Orm Kornnaphat. Thành công của bộ phim cũng mở ra cho Lingling nhiều hoạt động thương mại hơn.

Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Lingling cũng ngày càng xuất hiện nhiều trong các hoạt động thời trang quốc tế. Vogue Singapore ghi nhận cô tham gia nhiều hoạt động thời trang song song với việc phát triển thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, mức cát-xê cụ thể của Lingling cho mỗi bộ phim, hợp đồng quảng cáo hay lần tham dự sự kiện chưa được công khai, nên chưa thể tính chính xác cô kiếm được bao nhiêu từ nhóm công việc này.

Với nhiều nguồn thu cùng lúc, từ diễn xuất, quảng cáo, sự kiện đến kinh doanh, cuộc sống của Lingling cũng có thêm nhiều dư địa về tài chính. Một trong những dấu mốc cho thấy điều này là việc cô có thể tự mua nhà cho bố mẹ - mục tiêu mà nữ diễn viên từng chia sẻ là một trong những điều lớn nhất mình hoàn thành sau một năm công việc có nhiều thay đổi.