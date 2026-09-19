The Scandal của Son Ye Jin và Ji Chang Wook vươn lên top 1 Netflix

Ngày 18/9, The Scandal chính thức phát hành trọn bộ 8 tập trên Netflix. Chưa đầy 24 giờ sau khi lên sóng, bộ phim đã vươn lên vị trí Top 1 tại Netflix Hàn Quốc, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim.

Thành tích này đặc biệt đáng chú ý bởi The Scandal không phải phim truyền hình phát sóng trên các đài Hàn Quốc. Thay vào đó, thứ hạng, lượt xem và thời gian xem trên nền tảng là những dữ liệu được sử dụng để theo dõi sức hút của phim.

Màn kết hợp của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana trong The Scandal đang thu hút sự chú ý trên màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, vị trí Top 1 tại Hàn Quốc hiện chỉ phản ánh mức độ quan tâm của khán giả ở thị trường nội địa. Những dữ liệu tiếp theo từ nền tảng sẽ cho thấy bộ phim có duy trì được sức hút sau giai đoạn đầu phát hành hay không.

Sức hút của tác phẩm phần nào đến từ dàn diễn viên chính gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana. Son Ye Jin đảm nhận vai phu nhân Cho, một phụ nữ quý tộc thông minh, sắc sảo nhưng không muốn tiếp tục bị ràng buộc bởi những khuôn phép dành cho nữ giới trong xã hội Joseon.

Trong khi đó, Ji Chang Wook vào vai Cho Won, em họ của phu nhân Cho và là một tay chơi nổi tiếng. Anh được kéo vào một cuộc cá cược khi phu nhân Cho yêu cầu anh chinh phục An Hui Yeon, góa phụ trẻ nổi tiếng đoan chính do Nana thủ vai.

Son Ye Jin đảm nhận vai phu nhân Cho, một phụ nữ quý tộc thông minh, sắc sảo.

Ban đầu, Cho Won chỉ xem Hui Yeon như mục tiêu cần chinh phục để giành chiến thắng. Thế nhưng, khi quá trình tiếp cận diễn ra, anh dần phát sinh tình cảm thật. Cuộc cá cược vốn được xây dựng bằng những toan tính bắt đầu vượt khỏi sự kiểm soát của những người tham gia.

Từ đây, The Scandal mở rộng câu chuyện sang những xung đột về tình yêu, lòng kiêu hãnh, dục vọng và các chuẩn mực xã hội. Ba nhân vật trung tâm đều bước vào cuộc chơi với những mục đích khác nhau, nhưng càng tiến sâu, ranh giới giữa giả dối và cảm xúc thật càng trở nên mong manh.

Bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Pháp Les Liaisons dangereuses và là phiên bản series của Untold Scandal (2003). Tác phẩm giữ lại tinh thần về những mối quan hệ đầy toan tính, đồng thời đặt câu chuyện vào bối cảnh Joseon với hệ thống lễ giáo nghiêm khắc.

Nhãn 19+ cũng là một trong những yếu tố khiến The Scandal được bàn luận mạnh sau khi phát hành. Bộ phim có nhiều phân cảnh thân mật được thể hiện trực diện, đặc biệt trong mối quan hệ giữa Cho Won và Hui Yeon. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn phim ảnh.

Sức hút của tác phẩm phần nào đến từ dàn diễn viên chính gồm Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana.

Dù vậy, yếu tố táo bạo không phải điểm duy nhất tạo nên sức hút của tác phẩm. India Today đánh giá cao phần hình ảnh và nhịp kể, đồng thời chú ý đến cách bộ phim khai thác những nhân vật không hoàn toàn được đặt trong ranh giới thiện - ác rõ ràng.

Với Son Ye Jin, vai phu nhân Cho cũng đánh dấu một màu sắc khác trong hình tượng của nữ diễn viên. Ji Chang Wook có cơ hội thể hiện quá trình thay đổi của một người đàn ông vốn xem tình ái như trò chơi nhưng lại bị chính cảm xúc của mình cuốn vào. Trong khi đó, Nana tạo nên thế đối trọng khi Hui Yeon phải đối diện với những lựa chọn trái ngược với nguyên tắc sống ban đầu.

Việc The Scandal vươn Top 1 Netflix Hàn Quốc chưa đầy 24 giờ sau khi phát hành đang tạo cho bộ phim một khởi đầu đáng chú ý. Thành tích trên bảng xếp hạng toàn cầu và các dữ liệu lượt xem trong những ngày tới sẽ là cơ sở tiếp theo để theo dõi sức hút của series này.