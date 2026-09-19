Độc đáo trang phục truyền thống của người Bố Y nơi biên cương Lào Cai

Tại Lào Cai, người Bố Y, sinh sống tập trung chủ yếu ở khu vực xã Mường Khương. Trong kho tàng văn hóa truyền thống của cộng đồng này, trang phục là một trong những dấu ấn đặc sắc, thể hiện rõ nét phong tục, tập quán và bản sắc tộc người.

Bộ trang phục nữ của người Bố Y cầu kỳ và đẹp gồm áo và quần làm bằng vải lanh. Chiếc áo của phụ nữ Bố Y có 2 loại, gồm áo trong và áo ngoài. Đặc biệt, ở tay áo có những họa tiết đặc sắc như hoa, hình đôi bướm đối xứng… Bộ trang phục của phụ nữ Bố Y còn có chiếc tạp dề được làm tỉ mỉ, trang trí những họa tiết thêu hoa mẫu đơn với sắc hồng nổi bật.

Các cô gái chưa lấy chồng sẽ đội khăn hình chữ nhật có hoa văn. Phần giữa khăn được trang trí bằng những đường chỉ màu rực rỡ chạy song song và họa tiết thêu nổi. Người đội gấp khăn làm tư theo chiều dọc, vấn tròn lên đầu rồi tết tóc thành hai dải, cuốn ra ngoài khăn.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của trang phục dân tộc Bố Y là trang sức bạc đặc biệt tinh xảo. Phụ nữ Bố Y dùng nhiều đồ trang sức bằng bạc trắng, gồm vòng tai, nhẫn bạc, vòng tay, yếm bạc, trong đó, bộ yếm bạc là độc đáo, phong phú nhất.

Người Bố Y ở xã Mường Khương từ già đến trẻ, nam hay nữ đều có cho riêng mình một vài bộ trang phục truyền thống.

Trong những dịp quan trọng như lễ, tết, ngày hội, họ mặc bộ trang phục đẹp nhất với lòng tự hào về bản sắc của dân tộc mình.

Hiện, trang phục dân tộc của người Bố Y vẫn giữ được những yếu tố truyền thống như là biểu trưng của văn hóa, góp phần phản ánh phong tục, tập quán, vẻ đẹp và bản sắc riêng của tộc người.