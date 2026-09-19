Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương: "Tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh cao"

Thực hiện một live-concert tại sân vận động với quy mô khoảng 50.000 khán giả là quyết định không nhỏ. Đâu là bài toán lớn nhất anh đặt ra cho mình khi thực hiện chương trình lần này?

- Tôi nghĩ đầu tiên đó là thử thách. Tôi không bao giờ nghĩ mình đang ở trên đỉnh cao cả, bởi vẫn còn rất nhiều thứ cần hoàn thiện và trải nghiệm. Với quy mô lần này, tôi mong muốn mình sẽ học được thêm nhiều điều nữa.

Điều tôi muốn mang đến cho công chúng là chân dung âm nhạc của Tùng Dương, cùng những chia sẻ về niềm tin vào cuộc sống và những tưởng tượng của tôi về đời sống này. Đứng sau tôi là cả một ê-kíp ở nhiều mảng khác nhau, từ sân khấu, đạo diễn đến âm nhạc.

Đây là một chương trình có concept âm nhạc rõ ràng, chứ không phải đặt những bài hit cạnh nhau. Live-concert dự kiến có 4 chương, khoảng 40 tác phẩm với nhiều mảng miếng âm nhạc khác nhau.

Tùng Dương "chơi liều" khi tổ chức liveshow bán 50.000 vé.

Còn "liều" thì nghệ sĩ nào cũng phải "liều". Tôi không muốn đi theo lối suy nghĩ an toàn. Nhất là khi đã có tuổi, điều "chống chỉ định" nhất là bị tụt hậu. Vì vậy, tôi rất muốn có sự song hành với những nghệ sĩ trẻ gen G, những người cá tính.

Tôi không thể trở thành gen Z vì không thể quay ngược thời gian, nhưng vẫn có thể hiểu tâm lý, những suy ngẫm của thế hệ các bạn. Các bạn trẻ không quan trọng Tùng Dương là ai, trước đây đã làm được những gì, mà chỉ hỏi: "Anh có gì hay?". Đó là sự trao đổi rất sòng phẳng, có phần hơi "lạnh" nhưng tuyệt vời. Các bạn luôn trông đợi tinh hoa ở mỗi người nên tôi muốn cống hiến hết mình.

Vì sao anh quyết định thực hiện một chương trình quy mô lớn vào thời điểm này?

- Tôi cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho mình và nghĩ rằng đã đến lúc phải làm một chương trình lớn để tri ân khán giả.

Tôi muốn mức giá vé hợp lý dành cho số đông, dễ chịu hơn rất nhiều so với những live-concert trước đây tôi từng thực hiện trong nhà hát. Đó là sự tri ân, biết ơn những khán giả đã đồng hành với Tùng Dương trong suốt 25 năm, từ khi chưa thích, thậm chí ghét, đến khi yêu quý và dõi theo tôi.

Tùng Dương và khách mời Phùng Khánh Linh.

Tùng Dương may mắn vì gia đình ủng hộ

Khi bước ra sân vận động với sức chứa lớn, điều gì khiến anh lo nhất?

- Mỗi thứ tôi đều lo một tý. Tôi cũng may mắn có bà xã, bố mẹ, gia đình đứng sau động viên tinh thần. Đấy là một sức mạnh rất lớn để mình yên tâm làm. Hằng ngày tôi vẫn tập gym để có sức khỏe, chuẩn bị cho live-concert sắp tới. Cuộc sống luôn có những áp lực. Dù nhỏ hay lớn, vẫn cần những áp lực đó để tiến lên.

Tôi nghĩ chúng ta cần trân trọng quá khứ, bởi những buồn vui, đau khổ hay vui vẻ, hạnh phúc đều cho mình một sức mạnh nội tâm rất lớn.

Với khoảng 40 tác phẩm, chương trình có ca khúc nào được kỳ vọng để khán giả cùng hòa giọng?

- Phần ca khúc về quê hương, đất nước là một phần rất quan trọng và thiêng liêng. Tôi hát những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước bằng tất cả trái tim mình.

Tôi mong chương trình mang tinh thần của một Concert quốc gia để mọi người đều có thể hòa giọng cùng nhau. Tôi cũng lo về yếu tố thời tiết nên mong mọi việc sẽ được "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Anh từng chia sẻ nhiều về áp lực tài chính khi thực hiện concert. Gia đình hỗ trợ anh như thế nào?

- Tài chính là phần chìm, phần đau đáu của tôi (cười) vì làm gì cũng cần kinh phí. Để chuẩn bị cho live-concert này, tôi định làm gì cũng đành phải gác lại để dồn nguồn lực cho chương trình. Điều đó rất quan trọng.

Đương nhiên, tôi luôn nghĩ cho khán giả và sự nghiệp để làm sao ghi thêm một dấu ấn cho hành trình cống hiến.

Ngày xưa tôi hát cho bản thân nhưng giờ không còn nhu cầu đó nữa. Thời của việc "show off" những nốt cao cũng qua rồi. Bây giờ tôi muốn đi vào phần bên trong tâm hồn mình, tĩnh tại hơn, biết lắng nghe và chia sẻ hơn.

Tùng Dương nói về sự liều lĩnh của mình với báo chí.

Đặc biệt, tôi không bao giờ có tinh thần muốn "nhai đầu" bạn diễn, mà muốn cùng nhau nâng cả hai lên.

Ngoài Phùng Khánh Linh, khán giả tò mò về 3 khách mời còn lại. Liệu có nghệ sĩ trẻ nào trong đang hot trong các chương trình truyền hình?

- 3 khách mời còn lại chưa công bố vì tôi muốn để dành sự bất ngờ cho khán giả. Cả ba đều phù hợp với từng chương của live-concert. Tôi vẫn thích có những điểm bất ngờ để tạo nên những điều đặc biệt, vừa đối nghịch lại vừa liên quan đến Tùng Dương. Tôi muốn để các khách mời làm nên những điều đặc biệt cùng mình.

Tôi rất quý trọng các bạn trong "Anh trai say Hi". Dù không tham gia chương trình nhưng tôi vẫn thấy được sự hấp dẫn và tính thời đại của công nghiệp âm nhạc Việt Nam hiện nay. Chúng ta đang sống trong một thời đại âm nhạc nở rộ và phát triển, gắn với công nghệ, với biểu diễn và những concert quy mô lớn.

Sau 25 năm ca hát, điều gì anh muốn nhìn lại? Cái "tôi" của Tùng Dương có nhẹ hơn không?

- "Mặt trời trong tâm", đó chính là sức mạnh lớn nhất của mỗi con người. Đó là khi mình nhìn rõ tâm mình, kiên định và an định trong tâm mình. Điều đó thật sự rất khó. Tôi không phải là người hoàn toàn an định trong tâm, bởi vẫn còn nhiều điều lo lắng, suy ngẫm, nhiều thứ cần học hỏi và những yếu tố khác chi phối. Nhưng với tinh thần giác ngộ, tôi hy vọng con người bên trong của mình sẽ quyết định mọi thứ bên ngoài, trong đó có âm nhạc.

Mình càng bay xa bao nhiêu trong âm nhạc càng như trở về với căn tính người Việt của mình bấy nhiêu. Đấy là điều tôi cảm nhận được. "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", theo tôi, sự rực rỡ không phải là những bộ trang phục lấp lánh, cũng không phải những điều mà tôi có thể cảm nhận ngay bằng mắt mà bằng trái tim của mỗi con người.

Mình cũng chưa chạm vào được mặt trời của mình đâu mà vẫn đang trên con đường bay về nó thôi. Poster của chương trình là hình ảnh tôi đang ngồi chứ không phải đang bay. Ngồi ở đây là mình nghỉ, mình mỏi chân, là khoảng lặng để người nghệ sĩ tái tạo năng lượng rồi tiếp tục bay về phía mặt trời. Mặt trời bên trong chính là những giá trị mà tôi muốn cống hiến cho đất nước, khán giả, người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Trong suốt 25 năm ca hát, làm thế nào để chinh phục những khán giả từng chưa yêu thích mình?

- Tuổi tác của chúng ta ngày một già đi, không ai chống lại được quy luật của thời gian. Chỉ có điều, dù thể trạng có già đi thì tinh thần và tâm hồn luôn phải được cập nhật. Tôi không chỉ học hỏi từ những nghệ sĩ gạo cội, những người bạn đồng hành mà còn từ các nghệ sĩ trẻ để hoàn thiện mình. Tôi luôn nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn dọc để Tùng Dương ở tuổi 30, 40 hay 50 có thể khác nhau về tâm thế nhưng vẫn giữ được sự máu lửa, quyết liệt và tình yêu nghề như vậy.

Nếu không làm nghệ thuật tôi cũng không biết mình sẽ làm nghề gì khác. Tôi ý thức được sứ mệnh của mình.Được các bạn trẻ "quay xe" là một điều hạnh phúc. Tôi hy vọng trong 50.000 khán giả tới chương trình sẽ có những bạn trẻ "quay xe", yêu mến Tùng Dương. Tức là mình đã đi vào được thế giới của các bạn để được các bạn yêu.

Tùng Dương và Lưu Hương Giang tại buổi họp báo.

Tùng Dương: "Tôi trân trọng cả những lời khen lẫn chê"

Vậy sắp tới, trong liveshow khán giả sẽ được "chiêu đãi" bằng những gì trên sân khấu?

- Tôi xin giữ bí mật, gần đến lúc đó sẽ tiết lộ. Sân khấu sẽ có ít nhất 12 ngày để thi công, khác với nhà hát thường chỉ cần khoảng một tuần.

Chương trình sẽ mang đến những công nghệ có sức kích thích mạnh về thị giác nghệ thuật. Tôi luôn biết thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẽ cùng ê-kíp tạo ra những điểm đặc biệt riêng phù hợp với concept của chương trình, hướng tới tinh thần vũ trụ.

Tùng Dương chia sẻ niềm vui khi được khán giả trẻ yêu mến. Clip: Đỗ Quyên

Những bình luận, nhận xét của khán giả khi nghe Tùng Dương hát là trách nhiệm hay lời khen?

Trước giờ tôi nghe khen chê nhiều rồi. Tôi tôn trọng và trân trọng tất cả những điều đó. Chính nhờ vậy mới có một Tùng Dương biết lắng nghe của ngày hôm nay và luôn hoàn thiện mình, để rồi qua tiếng hát, qua bài hát có thể lay động khán giả, khiến họ thấy mình ở trong đó. Với tôi, đó là một điều đáng tự hào.

Âm nhạc của tôi, tôi tự tìm những người bạn đồng hành. Dù không giống nhau nhưng có thể cùng nhau chia sẻ về tinh thần, giúp họ vượt qua một điều gì đó về mặt tinh thần. Đó là một giá trị vô cùng lớn.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!