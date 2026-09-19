Miley Cyrus hé lộ ý tưởng về chuỗi đêm diễn riêng sau khi gần 1,5 triệu người xếp hàng mua vé

Miley Cyrus có thể đang đứng trước một bước ngoặt mới trong cách tổ chức các buổi biểu diễn. Sau khi chứng kiến nhu cầu khổng lồ dành cho hai đêm diễn tại Hollywood Bowl, nữ ca sĩ cho rằng đây có thể là "buổi diễn tổng duyệt cuối cùng" trước khi cô biến ý tưởng về một chuỗi đêm diễn cố định thành hiện thực.

Trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe trên Apple Music ngày 17/9, Miley Cyrus chia sẻ nhiều hơn về hai đêm diễn sắp tới tại Hollywood Bowl, Los Angeles, sau thời điểm album phòng thu thứ 10 của cô, Bass Persuades, được phát hành.

Điều đáng chú ý là Cyrus không lựa chọn Hollywood Bowl đơn thuần vì quy mô hay danh tiếng của địa điểm này. Với nữ ca sĩ, yếu tố quan trọng lại nằm ở khoảng cách rất gần với nhà riêng. "Tôi chọn biểu diễn ở Bowl vì tôi biết rằng chỉ cần lái xe khoảng 10 phút là về đến nhà trước 11 giờ", Cyrus chia sẻ.

Ở tuổi 33, nữ ca sĩ cho thấy cô đang hướng đến một cách làm việc có phần khác với hình ảnh của những tour diễn kéo dài, liên tục di chuyển giữa các thành phố. Cyrus thừa nhận mình cần duy trì một "thói quen" quen thuộc và không muốn việc biểu diễn làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống thường ngày.

"Đó là điều tôi luôn làm và tôi không muốn gì thay đổi cả. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng hôm nay tôi sẽ biểu diễn tại Hollywood Bowl", cô nói.

Thậm chí, Cyrus còn hài hước cho biết mình muốn các buổi diễn kết thúc khá sớm. Khi được nhắc rằng khán giả thường phải rời Hollywood Bowl trước 23h, cô đáp rằng như vậy vẫn là quá muộn bởi bản thân muốn hoàn thành công việc vào khoảng 21h30.

Sự lựa chọn có phần khác thường ấy lại vô tình mở ra một ý tưởng lớn hơn.

Hai đêm diễn của Miley Cyrus tại Hollywood Bowl dự kiến diễn ra vào ngày 16 và 18/10. Dù chỉ có hai suất diễn, chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Theo Cyrus, gần 1,5 triệu người đã xếp hàng chờ mua vé. Con số này khiến chính cô phải suy nghĩ về khả năng tổ chức nhiều đêm diễn hơn tại cùng một địa điểm.

Zane Lowe nhận xét rằng nếu muốn đáp ứng lượng nhu cầu như vậy, Cyrus có thể phải biểu diễn liên tục tới 80 đêm tại Hollywood Bowl.

Thay vì xem đó là một phép ví von, Cyrus lại cho rằng đây chính là điều cô đang hướng tới. "Đây là buổi diễn tập cuối cùng", nữ ca sĩ nói. Theo Cyrus, việc lượng người hâm mộ chờ mua vé tăng cao cho thấy phép tính ban đầu của cô có cơ sở: khán giả sẵn sàng tìm đến cô thay vì cô phải liên tục di chuyển để tìm đến khán giả. "Tôi biết rằng tính toán của mình là chính xác, và mọi người sẽ đến chỗ tôi. Tôi không cần phải lái xe đến chỗ bạn nữa", cô chia sẻ.

Cyrus thậm chí nhìn hai đêm diễn sắp tới như một phép thử cho một mô hình lớn hơn. "Đây là bằng chứng về tính khả thi của ý tưởng và có thể là khởi đầu cho một điều gì đó rộng lớn hơn", nữ ca sĩ nói.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, Miley Cyrus có thể xây dựng một chuỗi đêm diễn mang tính định kỳ, nơi khán giả chủ động tìm đến một địa điểm quen thuộc thay vì cô phải thực hiện những chuyến lưu diễn kéo dài.

Đây cũng là một hướng đi đáng chú ý đối với một nghệ sĩ từng có nhiều năm hoạt động trong môi trường biểu diễn quy mô lớn. Thay vì liên tục thay đổi thành phố, Cyrus đang nghĩ đến việc tạo ra một "điểm hẹn" cố định với khán giả.

Hai đêm diễn tại Hollywood Bowl càng được chú ý bởi đây sẽ là những màn trình diễn lớn đầu tiên của Cyrus kể từ khi cô tham gia lễ hội Corona Capital tại Mexico City vào tháng 11/2022.

Trong những năm gần đây, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện tại nhiều sự kiện và chương trình đặc biệt, nhưng không duy trì một chuỗi lưu diễn lớn. Vì vậy, hai đêm diễn tại Hollywood Bowl được xem như một màn trở lại đáng chú ý của cô trên sân khấu trực tiếp.

Đáng nói hơn, thời điểm tổ chức các buổi diễn cũng gắn với một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Cyrus: album phòng thu thứ 10, Bass Persuades, phát hành ngày 18/9. Cyrus dường như đang bước vào một giai đoạn mới, nơi âm nhạc không chỉ được tính toán dựa trên sản phẩm phòng thu mà còn gắn với cách cô muốn duy trì đời sống cá nhân và mối quan hệ với khán giả.

Trong cuộc trò chuyện, cô cũng nhắc đến vị hôn phu Maxx Morando và câu chuyện chiếc Toyota Tacoma mà cả hai có thể sử dụng để di chuyển tới các buổi diễn. Cách Cyrus kể về việc biểu diễn, trở về nhà chỉ sau khoảng 10 phút lái xe hay xem ngày diễn như một ngày bình thường cho thấy cô đang cố gắng đưa những sân khấu lớn vào nhịp sống thường nhật của mình.

Và có lẽ chính sự khác biệt ấy mới là điều đáng chú ý nhất.

Miley Cyrus chưa xác nhận rằng cô sẽ thực sự tổ chức hàng chục hay hàng chục đêm diễn tại Hollywood Bowl. Tuy nhiên, với lượng người hâm mộ khổng lồ đã chờ mua vé cho chỉ hai đêm, ý tưởng về một chuỗi đêm diễn cố định dường như không còn đơn thuần là một câu nói đùa.

Hai buổi diễn vào tháng 10 vì thế có thể không chỉ là màn trở lại sân khấu của Miley Cyrus. Với nữ ca sĩ, đây vẫn có thể được phép thử một cách biểu diễn hoàn toàn mới: thay vì chạy theo lịch lưu diễn, cô tạo ra một "sân nhà" và để khán giả tìm đến mình.